Flotilla, Idf: "Respingiamo le accuse di abusi sugli attivisti"

Le forze armate israeliane spiegano che le procedure interne impongono di trattare tutti "in modo rispettoso e appropriato". E poi: "Qualsiasi denuncia concreta sarà esaminata a fondo" ascolta articolo

Le forze armate israeliane respingono le accuse di abusi commessi dai soldati nei confronti degli attivisti della Flotilla "durante le operazioni a protezione del blocco navale di sicurezza, istituito legalmente". Ad affermarlo è l'unità del portavoce dell'Idf all'Ansa, spiegando che al porto di Ashdod gli attivisti erano sorvegliati dal personale del servizio penitenziario e dalla polizia.

Idf: "Trattiamo gli attivisti in modo rispettoso e appropriato" "Gli ordini dell'Idf prevedono un trattamento rispettoso e appropriato per i membri delle flottiglie a bordo delle imbarcazioni intercettate, esistono procedure chiare e consolidate", sottolineano le forze armate israeliane. "Non siamo a conoscenza di episodi specifici di violazione di tali procedure vincolanti all'interno delle Idf. Qualsiasi denuncia concreta sarà esaminata a fondo", aggiungono. Leggi anche Flotilla, Ben-Gvir interdetto dal territorio francese

Idf: "A Gaza blocco navale per la sicurezza di Israele" L'unità del portavoce dell'Idf aggiunge all'Ansa che "l'area marittima adiacente a Gaza è soggetta a un blocco navale imposto per motivi di sicurezza in conformità con il diritto internazionale, come stabilito anche da un comitato speciale istituito dalle Nazioni Unite a tale scopo, volto a prevenire il contrabbando e le attività terroristiche che mettono in pericolo la sicurezza dello Stato di Israele e dei suoi civili". Leggi anche Flotilla, Ue accoglie la richiesta di Tajani sulle sanzioni a Ben Gvir