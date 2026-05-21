Flotilla, Mantovani e Carotenuto: "Picchiati selvaggiamente"

Il parlamentare del M5S e il giornalista del Fatto verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. L'Italia, intanto, ha chiesto che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della Flotilla. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani
Non si placa la polemica per le immagini postate dal ministro israeliano che mostrano i fermati derisi mentre erano inginocchiati e bendati. Presi "a botte", tra "persone con sospette fratture delle braccia e delle costole". "Quasi tutti quelli che passavano per il container di ingresso venivano picchiati" dice al ritorno in Italia il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani. Il parlamentare M5S, Dario Carotenuto: "Ho ricevuto un pugno nell'occhio che per un po' mi ha accecato. Ma ho visto persone con problemi alle orecchie, agli occhi. Ho sentito donne denunciare violenze sessuali".