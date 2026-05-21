Flotilla, Mantovani e Carotenuto: "Picchiati selvaggiamente"

Il parlamentare del M5S e il giornalista del Fatto verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi. L'Italia, intanto, ha chiesto che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione del video in cui irrideva e umiliava gli attivisti fermati della Flotilla. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani