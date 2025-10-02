Proteste pro-Palestina, le manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Esplora tutte le offerte Sky
Presidio pro Palestina a piazza dei Cinquecento a Roma in solidarietà con la popolazione di Gaza e la Sumud Flotilla. Roma, 2 ottobre 2025. ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Manifestazioni e proteste pro-Palestina: scontri a Bologna, facoltà bloccata a Roma. FOTO

Cronaca fotogallery
9 foto
©Ansa

Sono diversi gli scioperi e i cortei in tutta Italia a favore della Palestina e dell’azione della Global Sumud Flotilla, fermata ieri da Israele a poche miglia da Gaza. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil

