Proteste pro-Palestina, le manifestazioni in tutta Italia. FOTO

Manifestazioni e proteste pro-Palestina: scontri a Bologna, facoltà bloccata a Roma. FOTO
Sono diversi gli scioperi e i cortei in tutta Italia a favore della Palestina e dell’azione della Global Sumud Flotilla, fermata ieri da Israele a poche miglia da Gaza. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil
- Dopo il blocco della Global Sumud Flotilla da parte di Israele e le manifestazioni nella serata di ieri in tutta Italia, anche oggi sono numerose le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti alle scuole e negli atenei. Diverse le università bloccate, da Milano a Roma e Bari, con presidi anche al porto di Genova (in foto, manifestazione in piazza dei Cinquecento a Roma)
- "La facoltà di Lettere è bloccata", scrivono gli studenti di Cambiare rotta postando alcuni video davanti alla facoltà a La Sapienza. E mostrano la facoltà vuota aggiungendo: "Pronti allo sciopero di domani". Sempre a Roma al liceo Morgagni è in corso una assemblea nel campetto della scuola "che è stato occupato" precisano gli studenti. Sit in anche davanti al Liceo Rosellini la cui occupazione è finita nei giorni scorsi. Assemblea nel cortile anche al liceo romano Manara
- Alcuni studenti dell'Università Aldo Moro di Bari, riuniti nella sigla Cambiare rotta, stamattina hanno tentato di interrompere le lezioni in quattro plessi, Ateneo, Lingue, Scienze politiche e Giurisprudenza, come atto di protesta e mobilitazione in favore della Global Sumud Flotilla e del popolo palestinese. Gli studenti hanno fatto irruzione nelle aule, fermando la lezione e chiedendo a professori e studenti di unirsi alla protesta
- I collettivi universitari a Bologna questa mattina sono tornati in azione bloccando diverse sedi universitarie per manifestare contro l'arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla. "Block the University" recita uno striscione all'ingresso del rettorato. Dopo essere stati respinti almeno quattro volte dalle manganellate di Carabinieri e Polizia davanti alla stazione centrale di Bologna, il corteo degli studenti medi e universitari si è spostato verso i viali e piazza dei Martiri
- Oltre un migliaio di manifestanti, studenti di scuole superiori e universitari, sono partiti da Palazzo Nuovo a Torino, annunciando di volere bloccare nuovamente la città. Sono due gli spezzoni del corteo: uno a piedi, con in testa lo striscione: "Blocchiamo tutto", e uno spezzone mobile in bici. "Ieri sera eravamo già in migliaia e nonostante le cariche della polizia siamo riusciti a bloccare Porta Nuova, a dimostrazione del fatto che insieme, uniti, possiamo davvero fare tutto" hanno dichiarato al microfono prima di partire
- Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno occupato l'ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per domani: "Ieri sera Israele ha cominciato le prime operazioni di abbordaggio contro alcune navi della Global Sumud Flotilla. Come abbiamo promesso, se avessero toccato la Flotilla, avremmo bloccato tutto: così questa mattina, dopo il corteo che ieri ha bloccato la stazione di Milano Cadorna, abbiamo occupato l'università Statale di Milano", hanno scritto
- Un presidio permanente al varco Albertazzi del porto di Genova (in foto) e una manifestazione studentesca sono stati organizzati stamani nel capoluogo ligure in segno di protesta "contro l'abbordaggio della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla in acque internazionali da parte della Marina israeliana". Il Comitato autonomo lavoratori portuali (Calp) ha lanciato una mobilitazione immediata ai varchi portuali genovesi. In largo Zecca corteo cittadino degli studenti
- Sono alcune centinaia gli studenti all'interno del plesso universitario di via Laura a Firenze che è stato occupato. All'ingresso è stato appeso uno striscione "Se bloccate la Flotilla, blocchiamo tutto". Intanto nella vicina piazza Santissima Annunziata sono arrivati gli studenti del liceo Galileo, dopo un picchetto davanti alla loro scuola, con altri ragazzi di altri istituti. Al momento è stato improvvisato un presidio con bandiere palestinesi e della pace, ma gli studenti hanno annunciato anche un corteo per le strade del centro
- Il liceo artistico A. Modigliani di Padova è stato occupato dagli studenti per solidarietà con la Global Sumud Flotilla e l'arresto dell'equipaggio. "Hanno bloccato la più grande missione umanitaria della storia, ora noi blocchiamo la scuola" ha dichiarato Bianca Truffo, rappresentante d'istituto del liceo padovano. "La mobilitazione di ieri alla stazione di Napoli è solo un inizio. Lo avevamo detto e lo faremo", "blocchiamo tutto". Così Rete Napoli per la Palestina ha annunciato una manifestazione oggi pomeriggio in piazza del Carmine