Global Sumud Flotilla, Meloni: "Nessun beneficio per la Palestina"

"Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione alla stampa prima dell'inizio dei lavori del vertice della Comunità politica europea, a Copenaghen, a proposito della situazione in cui si trovano le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, abbordate dalla marina militare israeliana mentre provavano a raggiungere Gaza (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)
Meloni: "Italia tra le prime nazioni per consegna aiuti a Gaza"
La premier ha poi sottolineato che i disagi colpiscono "lo stesso popolo italiano che ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo. Ricordo che, per esempio, ieri siamo state la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori. Ricordo che siamo la nazione non islamica che ha evacuato più persone da Gaza per essere curate nei propri ospedali. E siamo una delle prime nazioni al mondo per consegna di aiuti. Tutto questo è stato fatto con la disponibilità e le risorse del popolo italiano, che affronterà nei prossimi giorni, temo, diversi disagi per una questione che mi pare c'entri poco con la vicenda palestinese". In merito allo sciopero generale, indetto dai sindacati per domani, venerdì 3 ottobre, Meloni ha dichiarato: "Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme". La presidente del Consiglio ha poi concluso che già da stanotte "l'unità di crisi della Farnesina è in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati" della Flotilla.
