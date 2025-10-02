Global Sumud Flotilla, Meloni: "Nessun beneficio per la Palestina"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Global Sumud Flotilla, Meloni: "Disagi per gli italiani senza vantaggi per la Palestina"

Politica

"Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano", ha dichiarato la presidente del Consiglio prima dell'inizio dei lavori del vertice della Comunità politica europea, a Copenaghen. Meloni ha poi continuato dicendo che "l’unità di crisi della Farnesina è già da stanotte in contatto con alcuni degli avvocati degli arrestati"

ascolta articolo

"Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in compenso mi pare di capire che porterà molti disagi al popolo italiano". A dirlo è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione alla stampa prima dell'inizio dei lavori del vertice della Comunità politica europea, a Copenaghen, a proposito della situazione in cui si trovano le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, abbordate dalla marina militare israeliana mentre provavano a raggiungere Gaza (SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)

Meloni: "Italia tra le prime nazioni per consegna aiuti a Gaza"

La premier ha poi sottolineato che i disagi colpiscono "lo stesso popolo italiano che ancora ieri veniva ringraziato dai palestinesi per il lavoro che sta facendo. Ricordo che, per esempio, ieri siamo state la prima nazione ad aprire un corridoio per i ricercatori. Ricordo che siamo la nazione non islamica che ha evacuato più persone da Gaza per essere curate nei propri ospedali. E siamo una delle prime nazioni al mondo per consegna di aiuti. Tutto questo è stato fatto con la disponibilità e le risorse del popolo italiano, che affronterà nei prossimi giorni, temo, diversi disagi per una questione che mi pare c'entri poco con la vicenda palestinese". In merito allo sciopero generale, indetto dai sindacati per domani, venerdì 3 ottobre, Meloni ha dichiarato: "Mi sarei aspettata che i sindacati almeno su una questione che reputavano così importante come Gaza non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme". La presidente del Consiglio ha poi concluso che già da stanotte "l'unità di crisi della Farnesina è in contatto anche con gli avvocati di alcuni degli imbarcati" della Flotilla.

Leggi anche

Flotilla, cosa succede agli attivisti dopo l'abbordaggio

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKYTG24

FOTOGALLERY

©Ansa

1/13
Cronaca

Flotilla, manifestazioni a Roma e Napoli. Cgil e Usb: venerdì sciopero

Attivisti e studenti in piazza per protestare contro il blocco israeliano della missione umanitaria verso Gaza. Occupati i binari della Stazione Centrale nel capoluogo campano, prese di mira anche Termini nella Capitale e Porta Nuova a Torino. Proteste anche a Milano, Bologna, Genova, Palermo, Firenze e altre città. Cgil e Usb hanno annunciato lo sciopero per il 3 ottobre

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Global Sumud Flotilla, Meloni: "Nessun beneficio per la Palestina"

Politica

"Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina, in...

Meloni: "Operazione Flotilla senza vantaggi per la Palestina"

Elezioni regionali Calabria, il confronto Occhiuto-Tridico su Sky TG24

Politica

Il candidato del centrodestra e governatore dimissionario Roberto Occhiuto e il contendente del...

Compleanno Antonio Di Pietro, l'ex pm di Mani Pulite compie 75 anni

Politica

A 75 anni, l’exmagistrato rimane una figura controversa ma centrale nella storia italiana degli...

Elezioni regionali in Calabria, chi sono i candidati alla presidenza

Politica

Dopo Marche e Valle d'Aosta, la Calabria è la terza Regione al voto in questa tornata autunnale....

4 ottobre festa nazionale per San Francesco, ok definitivo del Senato

Politica

La Camera lo aveva già approvato in prima lettura il 23 settembre. La legge, presentata da Noi...

Politica: I più letti