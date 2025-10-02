Flotilla, ancora cortei. Domani sciopero. Salvini pronto a precettare

"La mobilitazione di ieri alla stazione di Napoli è solo un inizio. Lo avevamo detto e lo faremo, blocchiamo tutto". Così Rete Napoli per la Palestina annuncia una manifestazione oggi pomeriggio in piazza del Carmine. "Hanno bloccato la Sumud Flotilla per continuare il genocidio del popolo Palestinese con la complicità e la vigliaccheria di governi come i nostri, che hanno assistito inermi ad un atto di pirateria di Israele che ha rapito tantissime cittadini e cittadine fuori dalle sue acque territoriali (perché le acque di Gaza, per tutti i trattati e per il diritto internazionale, non sono di Israele) assaltando un convoglio umanitario pure questo in violazione di ogni norma internazionale. Se i governi sono complici e sudditi noi non lo saremo", affermano gli attivisti in una nota.

