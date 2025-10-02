Flotilla, ancora cortei. Domani sciopero. Salvini pronto a precettare

Proteste Flotilla, ancora cortei. Domani sciopero generale. Salvini pronto a precettareCronaca
Introduzione
Con l'inizio delle operazioni di abbordaggio da parte di Israele alle barche della missione umanitaria, che si stavano avvicinando sempre più alla Striscia di Gaza, sale l’attenzione per le mobilitazioni pro-Flotilla nelle città italiane. Proclamato per venerdì 3 ottobre uno sciopero generale da Usb e Cgil, ma il ministro dei Trasporti replica: "La motivazione non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso".
Quello che devi sapere
Le proteste di ieri in tutta Italia
Mentre anche per oggi sono attesi cortei, manifestazioni spontanee, occupazioni e agitazioni nei porti, ieri a Napoli attivisti della rete Pro Pal e studenti del collettivo autorganizzato hanno occupato i binari della stazione Centrale causando il blocco del traffico ferroviario in arrivo e in partenza. Dimostrazioni ci sono state anche in altre città d’Italia fra cui Milano, Roma, Ancona. Bari, Vicenza, Perugia, Firenze, Padova, Torino e Genova.
Da nord a sud la protesta dilaga tra gli studenti
Anche stamattina sono tante le occupazioni, i sit in e le iniziative davanti alle scuole e negli atenei. "La facoltà di Lettere è bloccata", scrivono gli studenti di Cambiare rotta postando alcuni video davanti alla facoltà a La Sapienza. E mostrano la facoltà vuota aggiungendo: "Pronti allo sciopero di domani". "Palazzo nuovo è occupato la didattica è bloccata", scrivono gli studenti di Cambiare rotta a Torino. "Minghetti bloccato perchè la Flotilla è stata attaccata", si legge da Bologna dove gli studenti di molte scuole sono scesi in piazza. Gli studenti dell'Università Statale di Milano hanno occupato l'ateneo e si dichiarano pronti per lo sciopero generale convocato per domani a seguito dell'abbordaggio della Global Sumud Flotilla. Vengono annunciate inoltre assemblee straordinarie al Balbi e un picchetto al Ruffini a Genova. Assemblee anche in scuole romane come al Morgagni.
Rete Napoli per la Palestina: "Oggi in piazza, blocchiamo tutto"
"La mobilitazione di ieri alla stazione di Napoli è solo un inizio. Lo avevamo detto e lo faremo, blocchiamo tutto". Così Rete Napoli per la Palestina annuncia una manifestazione oggi pomeriggio in piazza del Carmine. "Hanno bloccato la Sumud Flotilla per continuare il genocidio del popolo Palestinese con la complicità e la vigliaccheria di governi come i nostri, che hanno assistito inermi ad un atto di pirateria di Israele che ha rapito tantissime cittadini e cittadine fuori dalle sue acque territoriali (perché le acque di Gaza, per tutti i trattati e per il diritto internazionale, non sono di Israele) assaltando un convoglio umanitario pure questo in violazione di ogni norma internazionale. Se i governi sono complici e sudditi noi non lo saremo", affermano gli attivisti in una nota.
Nuova mobilitazione a Genova
Dopo il blocco del casello autostradale di Genova ovest, messo in atto nella notte appena trascorsa, nuova giornata di mobilitazione anche nel capoluogo ligure. Persiste il presidio in via Balleydier con accensione di fumogeni e varchi portuali chiusi per l'accesso dei mezzi pesanti. Mentre in largo Zecca iniziano a radunarsi gli studenti. Tra i membri dell'equipaggio della barca Morgana, fermata dai soldati israeliani, c'è anche il portavoce del Calp - Collettivo autonomo lavoratori portuali - di Genova, Josè Nivoi.
Il corteo nazionale a Roma
Alla luce delle possibili proteste sono finiti nelle ultime ore sotto la lente gli ambienti più 'caldi', a partire dai movimenti studenteschi e antagonisti. Scandagliati anche i canali social dove i vari gruppi stanno chiamando a raccolta per le nuove dimostrazioni, in vista del corteo nazionale di sabato che sfilerà per le vie del centro della Capitale: da Porta San Paolo a San Giovanni. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha convocato nei giorni scorsi al Viminale prefetti e questori di Roma, Milano, Torino, Firenze e Bologna per fare il punto sulla situazione. Le indicazioni sono quelle di innalzare lo sforzo infoinvestigativo per prevenire disordini, dialogare al massimo con gli organizzatori per isolare i violenti, presidiare gli obiettivi sensibili, a cominciare da quelli israeliani ed ebraici. Per mettere a punto il dispositivo da impiegare sabato a Roma c'è stata già una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura e venerdì è in programma un tavolo tecnico in Questura.
Lo sciopero generale
Intanto anche i sindacati scendono in campo al fianco della missione umanitaria lanciando uno sciopero generale per domani, venerdì 3 ottobre. "L'aggressione contro navi civili che trasportavano cittadine e cittadini italiani, rappresenta un fatto di gravità estrema - ha detto la Cgil - Non è soltanto un crimine contro persone inermi, ma è grave che il governo italiano abbia abbandonato lavoratrici e lavoratori italiani in acque libere internazionali, violando i nostri principi costituzionali". Durante lo sciopero generale, fa sapere il sindacato, "saranno garantite le prestazioni indispensabili, come stabilito dalle regolamentazioni di settore". Nel motivare lo sciopero la Cgil aggiunge che lo stop alla Flotilla è "un colpo inferto all'ordine costituzionale stesso che impedisce un'azione umanitaria e di solidarietà verso la popolazione palestinese sottoposta dal governo israeliano ad una vera e propria operazione di genocidio. Un attentato diretto all'incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati". "Israele attacca il diritto internazionale. Ora e il momento di bloccare tutto", ha sottolineato l'Usb.
Anche la Fiom per lo sciopero generale
Anche la Fiom partecipa allo sciopero generale indetto dalla Cgil per venerdì 3 ottobre e sarà in piazza in tutte le città "per sostenere la Global Sumud Flotilla e per fermare il genocidio del popolo palestinese", si legge in una nota. "L'aggressione dell'esercito israeliano contro decine di navi civili impegnate in un'azione solidale e umanitaria verso le popolazioni della striscia di Gaza è di una gravità estrema e senza precedenti. Come sempre le metalmeccaniche e i metalmeccanici sono in prima linea nella lotta contro la guerra, per l'umanità, per la dignità, per la solidarietà e il ripristino del diritto internazionale. Chiediamo al Governo italiano di intervenire per difendere l'esercizio dei diritti costituzionali dei propri cittadini impegnati in un'azione umanitaria, sanzionare il Governo Netanyahu, bloccare gli accordi commerciali e militari con Israele e per riconoscere formalmente lo Stato di Palestina".
Salvini pronto a precettare
Ma il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, avverte: "Non permetteremo che Cgil ed estremisti di sinistra portino in Italia il caos. Non tollereremo nessuno 'sciopero generale improvviso'". "L'orientamento della Commissione di Garanzia per gli scioperi, infatti, - spiega - ha già stabilito che la motivazione addotta dai sindacati non rientra nei casi che giustificano il mancato preavviso". Salvini, si legge in una nota del Mit, "vuole evitare che una minoranza irresponsabile possa danneggiare milioni di italiani".
