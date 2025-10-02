Flotilla, i militari israeliani salgono a bordo delle barche. VIDEO

Gli attivisti a bordo delle navi fermate dall'esercito israeliano sono almeno 200, tra loro anche 22 italiani. Il momento in cui i soldati dell'Idf salgono a bordo delle imbarcazioni è stato ripreso dalle telecamere installate sulle barche dell'organizzazione

Le barche della Global Sumud Flotilla dirette verso Gaza, ormai a meno di 50 miglia dalla Striscia, sono state intercettate dall’esercito israeliano. Nel video, che raccoglie alcuni frame delle telecamere installate a bordo delle imbarcazioni, si vedono i soldati dell’Idf nel momento in cui salgono sulle navi dell’organizzazione. Le immagini di una delle barche mostrano il momento in cui i militari, con le armi in mano, entrano nella cabina: gli attivisti, già seduti e con i giubbotti di salvataggio, alzano le mani e poco dopo vengono portati fuori.

Non è ancora chiaro il numero totale degli attivisti fermati sulle barche intercettate dall'esercito: stando a fonti citate dalle tv locali sarebbero almeno 200. Tra loro anche 22 italiani che, come riferito dal ministro Tajani, dovranno aspettare "in un centro, probabilmente nel porto di Ashdod", prima di essere imbarcati su "un paio di aerei" per l'Europa.