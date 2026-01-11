Giappone, bagno rituale in acqua ghiacciata per anno nuovo

A Tokyo, in Giappone, un gruppo di fedeli shintoisti si è immerso in una vasca di acqua ghiacciata per pregare per il nuovo anno. Quasi 100 persone, vestite con perizomi e tuniche bianche, hanno preso parte al rituale recitando preghiere all’interno della vasca.
