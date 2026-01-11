Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Giappone, bagno rituale in acqua ghiacciata per anno nuovo

Mondo

A Tokyo, in Giappone, un gruppo di fedeli shintoisti si è immerso in una vasca di acqua ghiacciata per pregare per il nuovo anno. Quasi 100 persone, vestite con perizomi e tuniche bianche, hanno preso parte al rituale recitando preghiere all’interno della vasca.

Prossimi video

Migliaia in strada a Minneapolis, protestano contro l'Ice

Mondo

Proteste Iran, Trump: se uccidete manifestanti interverremo

Mondo

Minneapolis, i cittadini scendono in piazza per protestare

Mondo

Istanbul, arrestato e rilasciato l'attore Can Yaman

Mondo

Iran, continuano proteste contro regime: pesante repressione

Mondo

Crisi Venezuela, liberi Gasperin e Pilieri, atteso Trentini

Mondo