Israele abborda 14 barche della Flotilla, 22 italiani fermati

La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Altre 30 imbarcazioni verso la Striscia. Attivisti arrestati, anche 22 italiani. Saranno trasferiti nel porto di Ashdod ed espulsi. "Greta e i suoi amici sono sani e salvi", scrive su X il ministero degli Esteri israeliano. Proclamato per domani uno sciopero generale da Usb e Cgil. ProPal fermano i treni a Napoli, tensioni a Torino, Roma e Milano. Tajani: "Bloccare le stazioni non aiuta il popolo palestinese". Oggi alla Camera le comunicazioni del Governo su Gaza.
Primo ministro Pakistan: condanna vile attacco Israele
"Il Pakistan condanna fermamente il vile attacco delle forze israeliane alla flottiglia Sumud Gaza, composta da 40 navi, che trasportava oltre 450 operatori umanitari provenienti da 44 paesi. Auspichiamo e preghiamo per la sicurezza di tutti coloro che sono stati illegalmente arrestati dalle forze israeliane e chiediamo il loro immediato rilascio. Il loro crimine e' stato quello di trasportare aiuti per lo sventurato popolo palestinese. Questa barbarie deve finire. Bisogna dare una possibilità alla pace e gli aiuti umanitari devono raggiungere chi ne ha bisogno". Cosi' su X il primo ministro del Pakistan Shebhaz Sharif.
Le reazioni internazionali all'abbordaggio israeliano della Global Flotilla
Premier Malaysia, condanno fermamente intercettazione
"Condanno fermamente l'intercettazione da parte di Israele della Global Sumud Flotilla. Queste imbarcazioni trasportavano civili disarmati e rifornimenti umanitari salvavita per Gaza, eppure sono state accolte con intimidazioni e coercizione". Lo scrive su X il premier della Malaysia Anwar Ibrahim.
Flotilla: "22 italiani negli equipaggi delle navi intercettate"
Sarebbero 22 gli italiani che fanno parte degli equipaggi delle 13 imbarcazioni della Sumud Flotilla intercettate dalla marina israeliana nella notte. E' quanto afferma in un video su Instagram uno dei portavoce della Flotilla. Secondo l'attivista, citato da al-Jazeera, in tutto i membri degli equipaggi delle barche intercettate sarebbero oltre 201. Il portavoce, sempre citato dalla tv araba, ha affermato che la "missione del gruppo continua" nonostante gli arresti e che le imbarcazioni continuano a navigare "nel Mediterraneo per rompere l'assedio di Gaza". "Abbiamo circa 30 navi che stanno ancora cercando di allontanarsi dalle navi militari delle forze di occupazione e di raggiungere le coste di Gaza. Sono determinate. Sono motivate e stanno facendo tutto il possibile per rompere questo [assedio] entro le prime ore del mattino e arrivare insieme", ha affermato.
Flotilla, il video del fermo di Greta Thunberg. Israele: "Lei e i suoi amici sono salvi"
"Greta e i suoi amici sono sani e salvi. Diverse imbarcazioni della flottiglia Hamas-Sumud sono già state fermate in sicurezza e i loro passeggeri sono stati trasferiti in un porto israeliano". Lo scrive su X il ministero degli Esteri israeliano postando il video del fermo dell'attivista svedese Greta Thunberg
Flotilla: "A 46 miglia nautiche da Gaza ancora 30 imbarcazioni in navigazione"
"Trenta imbarcazioni continuano a navigare a tutta velocità verso Gaza, a sole 46 miglia nautiche di distanza, nonostante le incessanti aggressioni della Marina militare israeliana". E' quanto scrive la Global Sumud Flotilla nel suo ultimo aggiornamento.
Tra le diverse immagini postate sui social da che è iniziato l'abbordaggio della Marina israeliana, anche quelle in cui si vedono i membri dell'equipaggio a bordo della nave 'Conscience' della Flotilla intonare 'Bella Ciao', preparandosi così all'imminente intercettazione israeliana.
Proteste per Flotilla a Napoli, Roma e Milano. Venerdì sarà sciopero
L'intercettazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della Marina israeliana
Israele abborda 14 barche della Flotilla, 22 italiani fermati
La Flotilla è stata abbordata da navi militari israeliane a meno di 70 miglia da Gaza. Altre 30...
Gaza, in corso abbordaggio della Flotilla dopo l'alt di Israele
Sono più di una decina finora le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla che la Marina...
