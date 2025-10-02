Mondo
La Flotilla contro Israele, anatomia di un conflitto
Come era ampiamente previsto - non è riuscita a raggiungere la costa di Gaza, ma ha ottenuto l’obiettivo di richiamare l’attenzione pubblica internazionale: la scena di oltre quaranta barche che tentano di aprire un varco nel mare, simbolo del “Sumud” – termine arabo che significa “resilienza, resistenza nonviolenta” – è entrata nell’immaginario mediatico e politico
