Politica

Il 2026 sarà l’anno della giustizia verso le elezioni del ‘27

Marco Di Fonzo

Marco Di Fonzo

©Getty

Non sono attese grandi elezioni ma c’è l’appuntamento con il referendum sulla giustizia. Il puzzle della politica italiana si compone e ricompone a destra come a sinistra, con lo sguardo alla politica internazionale

