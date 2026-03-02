I social sono stati il “motore” della vittoria di Sal Da Vinci?
Se il Festival di Sanremo 2026 non è stato tra i più visti nella storia della kermesse, è stato tra i più commentati. Le analisi di Human Data, piattaforma di social listening AI driven, riportano “un record assoluto con 1,2 miliardi di interazioni complessive sui social e una crescita del +20% rispetto al 2025”. Secondo Luca Ferlaino, Presidente Human Data, i social sono stati il “motore” di un’onda emotiva cavalcata con successo da Sal Da Vinci
