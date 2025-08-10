Israele, ecco numeri e obiettivi del piano per l'occupazione di Gaza

Come accennato, le critiche di Zamir non hanno riguardato solo aspetti prettamente militari, ma anche umanitari. "Non esiste una risposta umanitaria per il milione di persone che Israele sposterà a Gaza. Sarà tutto estremamente complesso", ha sentenziato. Saranno infatti un milione gli sfollati nell’operazione di evacuazione verso le zone centrali della Striscia, con possibile aggravio di situazioni già critiche denunciate dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come malnutrizione, sovraffollamento dei campi di accoglienza, mancanza di servizi igienici, scarsità di acqua potabile e collasso degli ospedali. I nosocomi ancora attivi nella Striscia non accolgono più malati perché travolti dal grande numero di feriti, che hanno già causato focolai di malattie infettive come poliomielite, colera, epatite A e scabbia. E nelle scorse ore l’Oms si è anche detta allarmata da un "preoccupante aumento" dei casi di sindrome di Guillain-Barré, una rara malattia neurologica che può portare a un'improvvisa debolezza muscolare o alla paralisi. Nella Striscia non esiste, al momento, uno stock disponibile di immunoglobuline per via endovenosa, il principale farmaco utilizzato per il trattamento della sindrome di Guillain-Barré.