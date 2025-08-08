Israele, piano per occupare Gaza: evacuazioni e droni. Cosa sappiamo

Tra le fila di Hamas combattono ad oggi circa 15mila reclute nelle brigate Gaza e Khan Younis. Rispetto allo scoppio del conflitto, a imbracciare le armi sono soprattutto giovani, mal equipaggiati ma in grado di riciclare gli ordigni inesplosi sganciati dall'Idf e lanciarli contro i tank israeliani Merkava. Circa 1 milione di gazawi, la metà della popolazione della Striscia, vive oggi sotto il controllo di Hamas, in particolare tra Gaza City e Khan Younis ovest, entrambe ridotte in macerie. I reclutamenti avvengono tra i campi profughi e nell'area di al-Mawasi dove non mancano punizioni su sospetti collaborazionisti e interventi sugli aiuti umanitari.