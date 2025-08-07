Israele, oggi il gabinetto di sicurezza sull'occupazione di Gaza. LIVE

Netanyahu ha convocato per oggi il gabinetto di sicurezza che voterà l'occupazione totale della Striscia di Gaza. Contrari l'opposizione, i riservisti e le famiglie degli ostaggi. L'Idf ha effettuato attacchi aerei contro una serie di obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Secondo l'esercito, tra gli obiettivi c'erano depositi di armi, lanciarazzi e siti utilizzati per immagazzinare veicoli da costruzione, utilizzati dal gruppo terroristico per ripristinare le proprie infrastrutture