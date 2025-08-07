Israele, oggi il gabinetto di sicurezza sull'occupazione di Gaza. LIVE

Netanyahu ha convocato per oggi il gabinetto di sicurezza che voterà l'occupazione totale della Striscia di Gaza. Contrari l'opposizione, i riservisti e le famiglie degli ostaggi. L'Idf ha effettuato attacchi aerei contro una serie di obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Secondo l'esercito, tra gli obiettivi c'erano depositi di armi, lanciarazzi e siti utilizzati per immagazzinare veicoli da costruzione, utilizzati dal gruppo terroristico per ripristinare le proprie infrastrutture
Netanyahu ha convocato per oggi il gabinetto di sicurezza che voterà l'occupazione totale della Striscia di Gaza. Contrari l'opposizione, i riservisti e le famiglie degli ostaggi. L'Idf ha effettuato attacchi aerei contro una serie di obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Secondo l'esercito, tra gli obiettivi c'erano depositi di armi, lanciarazzi e siti utilizzati per immagazzinare veicoli da costruzione, utilizzati dal gruppo terroristico per ripristinare le proprie infrastrutture.
La minaccia di Netanyahu: Israele vuole davvero "occupare tutta Gaza"?
Al momento non si può dire con certezza ma, secondo il Times of Israel, il premier avrebbe comunicato l'intenzione al suo gabinetto. Quali sono le ragioni politiche? Come agirà per realizzarlo sul campo? Ma, soprattutto, che fine farebbero i civili palestinesi e gli ostaggi? Proviamo a rispondere alle domande più urgenti.
La minaccia di Netanyahu: Israele vuole davvero 'occupare tutta Gaza'?
Idf, attaccati in Libano depositi armi di Hezbollah
Le Idf affermano di aver effettuato stasera attacchi aerei contro una serie di obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Secondo l'esercito, tra gli obiettivi c'erano depositi di armi, lanciarazzi e siti utilizzati per immagazzinare veicoli da costruzione, utilizzati dal gruppo terroristico per ripristinare le proprie infrastrutture. "L'organizzazione terroristica Hezbollah continua i suoi tentativi di ripristinare le infrastrutture terroristiche in tutto il Libano, mettendo in pericolo i civili libanesi e usandoli come scudi umani", afferma l'IDF, aggiungendo che la presenza di armi e l'attivita' di Hezbollah nella zona "costituiscono una violazione degli accordi tra Israele e Libano".
Netanyahu, convocato il gabinetto di sicurezza che deve decidere sull'occupazione di Gaza
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per oggi alle 17 ora italiana, le 18 ora locale, il gabinetto di sicurezza che dovrà decidere sull'occupazione di Gaza. Lo ha riferito il Times of Israel. L'esercito israeliano "è pronto ad attuare qualsiasi decisione del gabinetto di sicurezza", assicura l'ufficio di Netanyahu dopo le frizioni con il capo di stato maggiore Zamir. L'occupazione della Striscia di Gaza sarà decisa dal governo domani, secondo i media dello Stato ebraico. "Conseguenze catastrofiche", prevede l'Onu.