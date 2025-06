Guerra Medioriente e commerci Italia-Iran, i rischi per Made in Italy

I rapporti commerciali fra Roma e Teheran potrebbero subire dei contraccolpi a causa del conflitto. In questo caso sarebbe probabilmente il nostro Paese a perderci maggiormente. Anche se non si tratta di scambi di grande entità, esportiamo più di quanto importiamo

Gli scambi commerciali, in totale, l’anno scorso valevano poco più di 700 milioni di euro, cioè un sesto di quanto accadeva nel 2018. Non dipendiamo certo dall’Iran per le nostre esportazioni, pari allo 0,1 per cento di quello che vendiamo all’estero, ma siamo il loro dodicesimo fornitore .

Cosa esportiamo e cosa importiamo

Tra ciò che esportano maggiormente le nostre imprese ci sono i macchinari (oltre la metà del totale), seguiti da prodotti chimici, medicinali ed elettronica. In pratica, la più esposta è la manifattura tricolore, anche perché tra quello che compriamo figurano soprattutto metalli, come il ferro, che importiamo per farne acciaio, oltre a materie prime per la farmaceutica e prodotti agricoli per l'industria alimentare.