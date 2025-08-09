Appello del mondo contro piano Israele di occupare Gaza. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Guerra Israele, appello del mondo per stop a piano occupazione Gaza. LIVE

live Mondo
©Getty

Ondata di condanne alla decisione israeliana di occupare Gaza. Dall'Onu all'Ue, dagli arabi al Regno Unito, tutti chiedono al governo Netanyahu di fermare il piano approvato che prevede di conquistare prima Gaza City, sfollando il milione di residenti entro il 7 ottobre, secondo anniversario del massacro di Hamas.  Rimandata a domani la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Trump per ora tace. Hamas avverte: "Non sarà un picnic"

in evidenza

Ondata di condanne alla decisione israeliana di occupare Gaza. Dall'Onu all'Ue, dagli arabi al Regno Unito, tutti chiedono al governo Netanyahu di fermare il piano approvato che prevede di conquistare prima Gaza City, sfollando il milione di residenti entro il 7 ottobre, secondo anniversario del massacro di Hamas. Contrario fino alla fine l'Idf. 'Sarà tutto molto complesso'. Berlino sospende le forniture di armi a Israele, il Belgio convoca l'ambasciatore. Rimandata a domani la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Trump per ora tace. La fazione islamica avverte: 'Non sarà un picnic'.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24:

LIVE

Medioriente, piano occupazione di Gaza e condanne interne

Il piano di Netanyahu per Gaza approvato dal gabinetto di sicurezza israeliano è un crimine di guerra e condanna a morte gli ostaggi, questo è il duro e prevedibile commento dei miliziani di Hamas. Nella dichiarazione che dà il via libera al piano si legge, le ADF si prepareranno a prendere il controllo di Gaza City. L'obiettivo è evacuare tutti i residenti della città verso i campi profughi centrali e altre aree entro il 07/10/2025, secondo anniversario del massacro di Hamas nel sud di Israele. Questi i requisiti fissati per concludere la guerra, il disarmo di Hamas, il ritorno degli ostaggi israeliani, la smilitarizzazione e il controllo della sicurezza da parte di Israele sull'enclave palestinese con un'amministrazione civile alternativa che non sia né Hamas, né l'Autorità palestinese che attraverso l'ambasciatore all'ONU, ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Medioriente, piano occupazione di Gaza e condanne interne | Video Sky - Sky TG24

Medioriente, piano occupazione di Gaza e condanne interne | Video Sky - Sky TG24

Vai al contenuto

La riunione del consiglio Onu su Gaza posticipata a domenica

La riunione d'emergenza del Consiglio di sicurezza dell'Onu su Gaza, dopo l'annuncio del piano di Israele sulla città, è stata posticipata a domenica, alle 10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha messo in guardia Israele, attraverso una portavoce, del pericolo di "una pericolosa escalation" che "rischia di peggiorare le conseguenze già catastrofiche per milioni di palestinesi". 

Condanne per la scelta di Israele di occupare Gaza

Ondata di condanne alla decisione israeliana di occupare Gaza. Dall'Onu all'Ue, dagli arabi al Regno Unito, tutti chiedono al governo Netanyahu di fermare il piano approvato che prevede di conquistare prima Gaza City, sfollando il milione di residenti entro il 7 ottobre, secondo anniversario del massacro di Hamas. Contrario fino alla fine l'Idf. 'Sarà tutto molto complesso'. Berlino sospende le forniture di armi a Israele, il Belgio convoca l'ambasciatore. Rimandata a domani la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Trump per ora tace. La fazione islamica avverte: 'Non sarà un picnic'. 

Mondo: Ultime notizie

Usa, sparatoria alla Emory University di Atlanta. Morto l'attentatore

Mondo

 "Emergenza Emory: tiratore attivo nel campus di Emory Atlanta a Emory Point CVS. CORRI,...

Appello del mondo contro piano Israele di occupare Gaza. LIVE

live Mondo

Ondata di condanne alla decisione israeliana di occupare Gaza. Dall'Onu all'Ue, dagli arabi al...

Guerra Ucraina, Trump incontrerà Putin il 15 agosto in Alaska. LIVE

live Mondo

L'annuncio del presidente Usa dopo il no del Cremlino a Roma, con Meloni che si era detta...

Voli, ecco le tratte più turbolente del mondo: la classifica

Mondo

Il 7 agosto scorso, il volo AR1290 partito da Santiago del Cile e diretto a Mendoza, in...

Ucraina, Trump: "L'incontro con Putin il 15 agosto in Alaska"

Mondo

Secondo alcune fonti, Putin chiede che Kiev ceda l'intera aerea est del Donbass e la Crimea. Lo...

Mondo: I più letti