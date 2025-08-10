"No a occupazione Gaza". Migliaia a Tel Aviv contro Netanyahu. LIVE

Il ministro delle Finanze israeliano di estrema destra Bezalel Smotrich, contrario alla decisione del governo di occupare Gaza city, ha detto - riporta Ynet - di aver "perso la fiducia che il primo ministro Benjamin Netanyahu possa e voglia guidare l'esercito israeliano alla vittoria". Nonostante la propria posizione, comunque, Smotrich non sembra in alcun modo intenzionato a dimettersi dal proprio incarico. "Ho appoggiato anche mosse che, a mio avviso, erano meno corrette - spiega Smotrich - e sono rimasto al governo". E conclude con un appello a Netanyahu: "Non è troppo tardi per cambiare idea. Riconvochi il governo e annunci in modo inequivocabile che non ci saranno più soste intermedie. Che non ci saranno più accordi parziali. Che questa volta puntiamo a una vittoria chiara che porterà alla resa completa di Hamas e il ritorno di tutti gli ostaggi in un colpo solo, oppure alcon la sua e distruzione, e all'annessione di ampie zone della Striscia di Gaza".