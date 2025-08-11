Tentativo ripresa colloqui su tregua. Netanyahu conferma piano su Gaza

Hamas sarà al Cairo per un tentativo di ripresa dei colloqui di pace con Israele. Cinque persone dello staff di Al Jazeera, due giornalisti e tre operatori, sono stati uccisi a Gaza. Secondo il canale satellitare si è trattato di un raid mirato israeliano contro una tenda che ospitava giornalisti a Gaza City. Intanto Israele tira dritto sul piano d'attacco a Gaza malgrado le critiche internazionali. "Ci sono ancora migliaia di terroristi, l'obiettivo non è occupare la Striscia ma liberarla da Hamas", dice Netanyahu. "Il calendario stabilito è abbastanza rapido, è il modo migliore per finire la guerra", aggiunge il premier, che poi se la prende con Onu e media: 'Gli unici che stanno morendo di fame lì sono i nostri ostaggi'.

L'attaccante del Liverpool Salah attacca l'Uefa per l'omaggio al Pelé palestinese: "Dica chi l'ha ucciso".

