Tentativo ripresa colloqui su tregua. Netanyahu conferma piano su Gaza

Guerra Israele, tentativo ripresa colloqui su tregua. Netanyahu conferma piano Gaza. LIVE
Ancora una chance per la ripresa dei colloqui per la tregua a Gaza. Cinque persone dello staff di Al Jazeera, due giornalisti e tre operatori, sono stati uccisi a Gaza. Secondo il canale satellitare si è trattato di un raid mirato israeliano contro una tenda che ospitava giornalisti a Gaza City. Intanto Israele tira dritto sul piano d'attacco a Gaza malgrado le critiche internazionali. "Ci sono ancora migliaia di terroristi, l'obiettivo non è occupare la Striscia ma liberarla da Hamas", dice Netanyahu
L'attaccante del Liverpool Salah attacca l'Uefa per l'omaggio al Pelé palestinese: "Dica chi l'ha ucciso".
Gaza, al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"
Sono morti in un raid due giornalisti e tre cameraman della tv araba nella Striscia. A sostenerlo è la stessa emittente, che indica il bersaglio in una tenda utilizzata dal suo staff a Gaza City, fuori dall'ospedale al-Shifa. Secondo l'Idf uno dei giornalisti colpiti "era un terrorista"
Crosetto: "Prendere decisioni per obbligare Netanyahu a ragionare"
"Quel che sta accadendo è inaccettabile. Non siamo di fronte a una operazione militare con danni collaterali, ma alla pura negazione del diritto e dei valori fondanti della nostra civiltà. Noi siamo impegnati sul fronte degli aiuti umanitari, ma oltre alla condanna bisogna ora trovare il modo per obbligare Netanyahu a ragionare" Così il ministro della Difesa Guido Crosetto in un'intervista alla 'Stampa'.
"Un conto è liberare Gaza da Hamas, un conto dai palestinesi. La prima si può chiamare liberazione. Cacciare invece un popolo dalla sua terra è ben altro, e il termine usato mi pare del tutto improprio", spiega.
Al-Jazeera: uccisione reporter "attacco a libertà stampa"
La rete qatariota Al-Jazeera ha condannato l'eliminazione compiuta dall'Idf la scorsa notte del giornalista-terrorista Anas al-Sharif e del reporter Muhammad Kreika. "L'uccisione dei giornalisti della rete da parte delle forze di occupazione israeliane e' un attacco palese e deliberato alla liberta' di stampa", ha detto Al-Jazeera. Anche Hamas e la Jihad islamica hanno condannato gli omicidi.
Nuova Zelanda valuta riconoscimento Stato palestinese
Anche la Nuova Zelanda sta valutando la possibilità di riconoscere uno Stato palestinese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Winston Peters, il quale ha affermato che il gabinetto del primo ministro Christopher Luxon prenderà una decisione formale a settembre e presentera' l'approccio del governo alla settimana dei leader delle Nazioni Unite. La notizia, diffusa da Reuters, arriva poco dopo l'annuncio da parte del primo ministro australiano Anthony Albanese di voler riconoscere lo Stato palestinese a settembre.
Australia: "Riconosceremo Stato di Palestina, diritto diventi realtà"
A settembre, in occasione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, l'Australia riconoscerà "lo Stato di Palestina". "Oggi confermo che all'80esima sessione dell'Assemblea generale dell'Onu, a settembre, l'Australia riconoscerà lo Stato di Palestina - ha detto il premier Anthony Albanese - e riconoscerà il diritto dei palestinesi a un loro stato sulla base degli impegni che l'Australia ha ricevuto dall'Autorità palestinese".
Delegazione Hamas al Cairo, tentativo ripresa colloqui
Una delegazione di Hamas dovrebbe arrivare al Cairo nel tentativo di riprendere i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza. Lo riferisce il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed sottolineando la delegazione di Hamas sarà guidata dal leader del gruppo a Gaza Khalil al-Hayya. Secondo il rapporto, la Turchia ha contribuito a rinnovare il legame tra l'Egitto e Hamas. La notizia finore non e' stata confermata da altre fonti.
