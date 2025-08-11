Gaza, al-Jazeera: "Uccisi cinque nostri reporter, attacco mirato"

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gaza, al-Jazeera: "Uccisi 5 nostri reporter, attacco mirato". Idf: "Uno era un terrorista"

Mondo
©Ansa

Sono morti in un raid due giornalisti e tre cameraman della tv araba nella Striscia. A sostenerlo è la stessa emittente, che indica il bersaglio in una tenda utilizzata dal suo staff a Gaza City, fuori dall'ospedale al-Shifa. Secondo l'Idf uno dei giornalisti colpiti "era un terrorista"

ascolta articolo

Sembra essere "un attacco israeliano mirato" quello costato la vita a due giornalisti e tre cameraman di Al Jazeera nella Striscia. A sostenerlo è la stessa emittente, che indica il bersaglio in una tenda utilizzata dal suo staff a Gaza City, fuori dall'ospedale al-Shifa. I nomi di Anas al-Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal e Moamen Aliwa si aggiungono alla lista di quasi 200 cronisti uccisi secondo Reporter senza frontiere nella guerra scatenata in rappresaglia per il sanguinoso attacco del movimento palestinese Hamas del 7 ottobre 2023 (SEGUI LA DIRETTA SUL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE).

Idf: al-Sharif era un terrorista

Anas al-Sharif, 28 anni, era uno dei volti più noti tra i corrispondenti che quotidianamente seguono il conflitto a Gaza: l'esercito israeliano ha confermato di averlo preso di mira, definendolo un "terrorista" che "si spacciava per giornalista", "capo di una cellula terroristica all'interno di Hamas". Nei suoi ultimi post su X di domenica, Anas al-Sharif ha segnalato "intensi" bombardamenti israeliani sul territorio palestinese e ha condiviso un breve video che mostrava gli attacchi su Gaza City. Un testo postumo scritto da lui ad aprile in caso di morte è stato pubblicato sul suo account, con l'invito a "non dimenticare Gaza". A luglio, il Comitato per la protezione dei giornalisti (CPJ) ha accusato l'esercito israeliano di aver condotto una "campagna diffamatoria" contro il giornalista, presentandolo in post online come membro di Hamas. "La prassi israeliana di etichettare i giornalisti come attivisti senza fornire prove credibili solleva seri dubbi sulle sue intenzioni e sul suo rispetto per la libertà di stampa", ha denunciato Sara Qudah, direttrice regionale dell'organizzazione con sede a New York: "I giornalisti sono civili e non devono mai essere presi di mira". Israele aveva gia' deciso nel maggio 2024 di vietare ad Al Jazeera di trasmettere nel Paese e di chiudere i suoi uffici, a seguito di un conflitto di lunga data tra l'emittente e il governo di Benjamin Netanyahu, inaspritosi durante la guerra. L'esercito israeliano ha ripetutamente accusato i giornalisti dell'emittente di essere "agenti terroristi" a Gaza affiliati ad Hamas.

Mondo: Ultime notizie

Mosca insulta l'Ue per l'asse con Kiev: "Nazisti e imbecilli"

live Mondo

Ira di Mosca contro i leader europei dopo la dichiarazione congiunta firmata anche da Meloni...

Tentativo ripresa colloqui su tregua. Netanyahu conferma piano su Gaza

live Mondo

Ancora una chance per la ripresa dei colloqui per la tregua a Gaza. Cinque persone dello staff di...

Gaza, al-Jazeera: "Uccisi cinque nostri reporter, attacco mirato"

Mondo

Sono morti in un raid due giornalisti e tre cameraman della tv araba nella Striscia. A...

Ucraina, Vance: "Accordo non renderà felici né Mosca né Kiev"

Mondo

La Casa Bianca lavora “per stabilire quando sarà possibile un vertice” a tre tra Trump, Putin e...

Netanyahu: "Obiettivo non è occupare Gaza, è liberarla"

Mondo

Il premier israeliano difende il piano del suo governo di prendere il controllo di Gaza City,...

Mondo: I più letti