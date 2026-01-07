Tra i crimini commessi da Nicolas Maduro c'è l'imitazione del modo di ballare di del presidente Usa Donald Trump, stando a quanto affermato da quest'ultimo in un discorso a ruota libera di fronte ai parlamentari del Partito repubblicano in cui ha celebrato l'operazione che ha portato alla cattura dell'ex presidente venezuelano. I commenti di Trump fanno seguito a un report del New York Times secondo cui i regolari balli pubblici di Maduro, in sfregio e sfida alle minacce degli Usa, avrebbero convinto i funzionari della Casa Bianca che fosse giunto il momento di agire. "Sale sul palco e cerca di imitare un po' il mio ballo", ha detto il presidente ai parlamentari presso il centro per le arti Kennedy di Washington, recentemente rinominato Trump-Kennedy Center dal consiglio di amministrazione da lui scelto. "Ma è un uomo violento e ha ucciso milioni di persone. Ha torturato. Hanno una camera delle torture nel centro di Caracas che stanno smantellando". Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla presunta camera delle torture, né ha approfondito i suoi piani, finora vaghi, affinché gli Usa "gestiscano" il Venezuela, Paese ricco di petrolio, dopo la caduta di Maduro.