Crisi Venezuela, Trump: “Caracas ci consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio”. LIVE
"Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti!" ha scritto il presidente americano su Truth. Maduro, davanti alla giustizia Usa, si è proclamato innocente e "prigioniero di guerra". Attenderà in prigione la nuova udienza il 17 marzo. La presidente ad interim Rodríguez invita Trump a "lavorare insieme"
"Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni. Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti!". Lo scrive Donald Trump su Truth. Il governo Usa – secondo quanto scrive il Washington Post citando funzionari a conoscenza della vicenda - stima che circa 75 persone siano rimaste uccise durante il raid militare di sabato per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, comprese decine di vittime causate da uno scontro a fuoco nel suo complesso residenziale a Caracas. Una fonte ha affermato che almeno 67 persone sono state uccise nell'attacco all'alba, mentre un'altra ha parlato di circa 75-80 morti. Maduro, davanti alla giustizia Usa, si è proclamato innocente e "prigioniero di guerra". Attenderà in prigione la nuova udienza il 17 marzo. La presidente ad interim Rodríguez invita Trump a "lavorare insieme". “Massima attenzione e impegno dell’ambasciata e del governo”, ha detto a Sky TG24 l’ambasciatore italiano a Caracas De Vito, parlando di Alberto Trentini.
Wasinghton Post: "Per Usa morte 75 persone nella cattura di Maduro"
Il governo Usa stima che circa 75 persone siano rimaste uccise durante il raid militare di sabato per catturare il presidente venezuelano Nicolás Maduro, comprese decine di vittime causate da uno scontro a fuoco nel suo complesso residenziale a Caracas: lo scrive il Washington Post citando funzionari a conoscenza della vicenda. Una fonte ha affermato che almeno 67 persone sono state uccise nell'attacco all'alba, mentre un'altra ha parlato di circa 75-80 morti. I funzionari hanno spiegato che le stime includono membri delle forze di sicurezza venezuelane e cubane, oltre a civili rimasti coinvolti nei combattimenti.
Trump: "Caracas ci consegnerà 30-50 milioni di barili di petrolio"
"Sono lieto di annunciare che le autorità di transizione in Venezuela consegneranno agli Stati Uniti d'America tra i 30 e i 50 milioni di barili di petrolio di alta qualità, non soggetto a sanzioni. Questo petrolio sarà venduto al prezzo di mercato e il ricavato sarà gestito da me, in qualità di Presidente degli Stati Uniti d'America, per garantire che venga utilizzato a beneficio del popolo venezuelano e degli Stati Uniti!". Lo scrive Donald Trump su Truth.
Procuratore generale Venezuela a Usa: "Maduro ha immunità diplomatica"
Il procuratore generale del Venezuela, Tarek William Saab, si è rivolto oggi all'Assemblea nazionale del Paese e ha invitato il giudice statunitense che supervisiona il procedimento legale contro il leader Nicolas Maduro, catturato dagli Stati Uniti e trasferito a New York, a rispettare il diritto internazionale e l'immunità diplomatica del leader. "Chiedo al giudice Alvin Hellerstein di rispettare il diritto internazionale e di riconoscere la mancanza di giurisdizione del tribunale a sua disposizione per perseguire il capo di una nazione sovrana come il Venezuela, protetto dall'immunità diplomatica", ha affermato Saab, stando a quanto riportano diversi media statunitensi, indicando di ritenere illegali la cattura e il perseguimento di Maduro negli Usa. Ha inoltre chiesto l'apertura di un'indagine sulle "decine di vittime civili e militari innocenti avvenute nel bel mezzo di questo crimine di guerra", sottolineando che l'Assemblea nazionale ha nominato tre procuratori del Ministero pubblico per guidare l'accusa.
Trump: "Maduro mi ha copiato il balletto"
Tra i crimini commessi da Nicolas Maduro c'è l'imitazione del modo di ballare di del presidente Usa Donald Trump, stando a quanto affermato da quest'ultimo in un discorso a ruota libera di fronte ai parlamentari del Partito repubblicano in cui ha celebrato l'operazione che ha portato alla cattura dell'ex presidente venezuelano. I commenti di Trump fanno seguito a un report del New York Times secondo cui i regolari balli pubblici di Maduro, in sfregio e sfida alle minacce degli Usa, avrebbero convinto i funzionari della Casa Bianca che fosse giunto il momento di agire. "Sale sul palco e cerca di imitare un po' il mio ballo", ha detto il presidente ai parlamentari presso il centro per le arti Kennedy di Washington, recentemente rinominato Trump-Kennedy Center dal consiglio di amministrazione da lui scelto. "Ma è un uomo violento e ha ucciso milioni di persone. Ha torturato. Hanno una camera delle torture nel centro di Caracas che stanno smantellando". Trump non ha fornito ulteriori dettagli sulla presunta camera delle torture, né ha approfondito i suoi piani, finora vaghi, affinché gli Usa "gestiscano" il Venezuela, Paese ricco di petrolio, dopo la caduta di Maduro.
Rodriguez: "Non ci governa nessun agente straniero"
La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha insistito sul fatto che nessuna potenza straniera stia governando il suo Paese, in seguito a commenti da parte del presidente Usa Donald Trump secondo cui Washington lo avrebbe "gestito" in attesa di una transizione dopo la deposizione del suo predecessore, Nicolas Maduro, catturato in un'operazione Usa nel fine settimana. "Il governo del Venezuela è responsabile nel nostro Paese, e nessun altro. Non c'è alcun agente straniero che governa il Venezuela", ha affermato Rodriguez in un discorso televisivo.