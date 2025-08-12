Onu: 300mila bambini a rischio malnutrizione acuta a Gaza. LIVE

Secondo le Nazioni Unite, la malnutrizione acuta a Gaza sta aumentando "vertiginosamente, con "oltre 300.000 bambini a rischio grave". Sei persone dello staff di Al Jazeera, giornalisti, fotoreporter e operatori, sono stati uccisi nella Striscia in un raid mirato israeliano contro una tenda che ospitava i media a Gaza City. Una delle vittime è Anas al-Sharif, che Israele ha definito un terrorista. Il suo testamento: "Vi affido la Palestina". Shock e sdegno in tutto il mondo per la strage
L'Onu lancia l'allarme sul conflitto nella Striscia: "La malnutrizione acuta a Gaza sta aumentando "vertiginosamente, con oltre 300.000 bambini a rischio grave". Sei persone dello staff di Al Jazeera, giornalisti, fotoreporter e operatori, sono stati uccisi nella Striscia in un raid mirato israeliano contro una tenda che ospitava i media a Gaza City. Una delle vittime è Anas al-Sharif, un reporter dell'emittente che Israele ha definito un 'terrorista': era un corrispondente che seguiva quotidianamente il conflitto di Gaza. Il suo testamento: 'Vi affido la Palestina'. Shock e sdegno in tutto il mondo per la strage: 'I giornalisti non devono essere presi di mira', è la posizione unanime. Netanyahu: 'Ci sono ancora migliaia di terroristi, l'obiettivo non è occupare la Striscia ma liberarla da Hamas'. Meloni sente Abu Mazen, 'preoccupa' l'escalation militare: 'La situazione umanitaria a Gaza è ingiustificabile e inaccettabile'.
Deputato Likud, aiuti contengono armi per Hamas
Il parlamentare Moshe Saada del partito Likud del primo ministro Benjamin Netanyahu sostiene che i lanci di aiuti aerei da parte dei paesi di Gaza contengono spedizioni di armi. "Gli aiuti umanitari stanno armando e finanziando Hamas", ha dichiarato Saada all'emittente pubblica di Kan in un'intervista radiofonica. "Qualcuno ha controllato i lanci? E' chiaro a tutti che contengono munizioni". Secondo il deputato, Israele deve occupare l'intera Striscia perchè "solo così si vince una guerra".
Onu: 300mila bambini a rischio malnutrizione acuta a Gaza
La malnutrizione acuta nella Striscia di Gaza sta aumentando "vertiginosamente, con oltre 300.000 bambini a rischio grave", afferma il Programma alimentare mondiale (Pam) delle Nazioni Unite. "Il dato giunge dopo un recente allarme lanciato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), secondo cui solo l'1,5% dei terreni coltivabili nell'enclave rimane accessibile e intatto, 'segnalando un collasso quasi totale della produzione locale di cibo'", si legge in un comunicato pubblicato sul sito dell'Onu.
Cinque morti in attacco israeliano in sud di Gaza
"Le forze israeliane hanno bombardato una tenda che ospitava sfollati a Khan Younis, uccidendo almeno cinque palestinesi e ferendone molti altri. In precedenza, le forze israeliane avevano ucciso almeno altre cinque persone in molteplici attacchi a Gaza City". Lo riporta Al Jazeera.
