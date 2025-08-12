Onu: 300mila bambini a rischio malnutrizione acuta a Gaza. LIVE

L'Onu lancia l'allarme sul conflitto nella Striscia: "La malnutrizione acuta a Gaza sta aumentando "vertiginosamente, con oltre 300.000 bambini a rischio grave". Sei persone dello staff di Al Jazeera, giornalisti, fotoreporter e operatori, sono stati uccisi nella Striscia in un raid mirato israeliano contro una tenda che ospitava i media a Gaza City. Una delle vittime è Anas al-Sharif, un reporter dell'emittente che Israele ha definito un 'terrorista': era un corrispondente che seguiva quotidianamente il conflitto di Gaza. Il suo testamento: 'Vi affido la Palestina'. Shock e sdegno in tutto il mondo per la strage: 'I giornalisti non devono essere presi di mira', è la posizione unanime. Netanyahu: 'Ci sono ancora migliaia di terroristi, l'obiettivo non è occupare la Striscia ma liberarla da Hamas'. Meloni sente Abu Mazen, 'preoccupa' l'escalation militare: 'La situazione umanitaria a Gaza è ingiustificabile e inaccettabile'.

