A Gaza non muoiono solo i giornalisti ma anche l'informazione libera

L'uccisione di Anas al Sharif, Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa e Mohammed Noufal è solo l'ultimo atto di quella che è la guerra più pericolosa al mondo per i reporter. Dall'inizio del conflitto, a Gaza sono stati uccisi tra 181 e 240 giornalisti. Tutti locali, perché la stampa estera non può entrare nella Striscia per documentare indipendentemente ciò che accade