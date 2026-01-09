Groenlandia, le mire di Trump e la debolezza dell'Europa

Delle tre ragioni per le quali il presidente Usa vorrebbe mettere le mani sul territorio che fa parte della Danimarca - ovvero la strategicità geografica dell’isola, la ricchezza del sottosuolo e la volontà americana di appropriarsi di quel pezzo di terra - solo l'ultima resiste davvero a qualunque controprova. E l'Europa, messa ora di fronte alle sue responsabilità, ha lasciato che intorno al tema Groenlandia ci fosse per anni il vuoto
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider