L'Arte della rinascita, la nuova vita del Museo nazionale d'Abruzzo

Sabrina Rappoli
L'alba del Rinascimento al Museo nazionale d'Abruzzo

Chiusi dal terribile terremoto del 2009, gli spazi del MuNda riaprono i battenti nella sede storica, lo splendido castello cinquecentesco del capoluogo, in un anno importante, in cui L'Aquila è Capitale italiana della Cultura. Scopriamo il percorso museale attraverso le voci di chi ha lavorato per rendere possibile la riapertura

