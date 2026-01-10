L'Arte della rinascita, la nuova vita del Museo nazionale d'Abruzzo

Chiusi dal terribile terremoto del 2009, gli spazi del MuNda riaprono i battenti nella sede storica, lo splendido castello cinquecentesco del capoluogo, in un anno importante, in cui L'Aquila è Capitale italiana della Cultura. Scopriamo il percorso museale attraverso le voci di chi ha lavorato per rendere possibile la riapertura
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi