Medio Oriente, Netanyahu: "Permettiamo a palestinesi di lasciare Gaza"

"Non li stiamo spingendo fuori, ma stiamo permettendo loro di partire", ha detto il premier israeliano. Conversazione tra Giorgia Meloni e il primo ministro dell'Arabia Saudita per arrivare subito al cessate il fuoco duraturo, mentre preoccupano le decisioni di Israele sul futuro di Gaza. L'Italia ha firmato l'appello per l'ingresso di aiuti a Gaza, una "richiesta urgente"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilanciato l'idea di "permettere" ai palestinesi di lasciare la Striscia di Gaza, mentre l'esercito si prepara a un'offensiva più ampia nel territorio.
Giorgia Meloni, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il primo ministro dell'Arabia Saudita, Mohamed bin Salman Al Saud sulla situazione in Medio Oriente. La conversazione, si spiega da Palazzo Chigi, ha permesso di 'condividere gli ultimi sviluppi del conflitto a Gaza nonché i principali temi della collaborazione bilaterale'. Posizione concorde quella di arrivare subito al cessate il fuoco duraturo, mentre preoccupano le decisioni di Israele sul futuro di Gaza. Meloni ha inoltre evidenziato, come già fatto ieri al presidente palestinese Abu Mazen, la 'necessità che Hamas rilasci immediatamente e incondizionatamente gli ostaggi e accetti di non poter avere un ruolo nel futuro della Striscia'. E l'Italia ha firma l'appello per l'ingresso di aiuti a Gaza, una 'richiesta urgente'.
Iran: Francia, Germania e Gb pronte a reintrodurre sanzioni
Francia, Germania e Gran Bretagna hanno informato l'Onu di essere pronte a reintrodurre le sanzioni all'Iran se non tornera' al tavolo dei negoziati con la comunita' internazionale in merito al suo programma nucleare entro la fine del mese. Lo riporta il Financial Times. "Abbiamo chiarito all'Iran che se non e' disposto a raggiungere una soluzione diplomatica prima della fine di agosto 2025, o non sfrutta l'opportunita' di proroga che gli abbiamo offerto, siamo pronti ad attivare il meccanismo di 'snapback'", hanno scritto i ministri degli Esteri dei paesi E3 in una lettera inviata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e al Consiglio di Sicurezza di cui il quotidiano della City e' giunto a conoscenza. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, il suo omologo francese, Jean-Noel Barrot, e il ministro degli Esteri britannico, David Lammy, hanno tuttavia dichiarato di essere "pienamente impegnati a favore di una risoluzione diplomatica della crisi causata dal programma nucleare iraniano e che continueranno le discussioni al fine di raggiungere una soluzione negoziata".
L'agenzia di stampa palestinese Wafa riporta che due civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti ieri sera in un bombardamento israeliano su Gaza City. L'attacco, si legge sul sito dell'agenzia, ha preso di mira un gruppo di cittadini nel quartiere Sheikh Radwan, a nord-ovest della città.
Netanyahu: "Permettiamo a palestinesi di lasciare Gaza"
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha rilanciato l'idea di "permettere" ai palestinesi di lasciare la Striscia di Gaza, mentre l'esercito si prepara a un'offensiva piu' ampia nel territorio.Le precedenti proposte di reinsediare i gazawi al di fuori del territorio devastato dalla guerra inclusa quella del presidente statunitense Donald Trump hanno suscitato preoccupazione tra i palestinesi e condanne da parte della comunita' internazionale. Netanyahu ha difeso le sue politiche di guerra in una rara intervista ai media israeliani, trasmessa poco dopo che l'Egitto ha annunciato un nuovo sforzo dei mediatori per ottenere una tregua di 60 giorni. Il premier ha dichiarato all'emittente israeliana i24NEWS: "Non li stiamo spingendo fuori, ma stiamo permettendo loro di partire". "Diamo loro l'opportunita' di lasciare, innanzitutto, le zone di combattimento, e in generale di lasciare il territorio, se lo desiderano", ha detto, citando i flussi di rifugiati durante le guerre in Siria, Ucraina e Afghanistan. Nella Striscia di Gaza, Israele ha controllato rigidamente i confini per anni, impedendo a molti di uscire."Lo permetteremo, innanzitutto all'interno di Gaza durante i combattimenti, e certamente permetteremo loro di lasciare Gaza", ha aggiunto Netanyahu. Per i palestinesi, qualsiasi tentativo di allontanarli dalla loro terra richiama la "Nakba", o catastrofe lo sfollamento di massa dei palestinesi durante la creazione dello Stato di Israele nel 1948. Netanyahu ha sostenuto la proposta di Trump di espellere i piu' di due milioni di abitanti di Gaza verso l'Egitto e la Giordania, mentre alcuni ministri israeliani di estrema destra hanno invocato la loro "partenza volontaria".
Ft: "Francia, Germania e Gb pronti a imporre sanzioni all'Iran"
Francia, Germania e Regno Unito hanno detto all'Onu di essere pronte a imporre nuovamente sanzioni all'Iran a meno che non riprenda i negoziati con la comunità internazionale sul suo programma nucleare. Lo riporta il Financial Times citando una lettera dei ministri degli esteri di Parigi, Berlino e Londra. Nella missiva i ministri affermano di aver offerto all'Iran una proroga per evitare la reimposizione automatica delle sanzioni entro la fine del mese.
Premier neozelandese: "Netanyahu ha perso senso realtà"
Il Primo Ministro della Nuova Zelanda, Christopher Luxon, ha dichiarato che il leader israeliano Benjamin Netanyahu ha "perso il senso della realta'", mentre il paese valuta se riconoscere ufficialmente lo Stato palestinese.Luxon ha detto ai giornalisti che la mancanza di aiuti umanitari, lo sfollamento forzato della popolazione e l'annessione di Gaza sono "assolutamente" sconvolgenti, e che Netanyahu ha decisamente superato ogni limite."Penso che abbia perso il senso della realta'," ha aggiunto Luxon, che guida il governo di coalizione di centrodestra. Luxon ha dichiarato che la Nuova Zelanda sta valutando se riconoscere lo Stato palestinese. Lunedi',l'alleata Australia si e' unita a Canada, Regno Unito e Francia nell'annunciare che lo fara' durante una conferenza delle Nazioni Unite a settembre.
Tajani: "Quello che accade a Gaza è inaccettabile"
"Quel che accade a Gaza e' inaccettabile. L'opposizione parla, noi facciamo i fatti. Insieme a Turchia, Emirati e Qatar siamo il Paese che ha accolto il maggior numero di malati da Gaza per assicurare loro le cure e non e' facile, sono operazioni politiche. Nelle ultime ore abbiamo inviato altre 350 tonnellate di farina e ancora 100 ne invieremo nei prossimi giorni con l'Onu". Lo ha detto il ministro per gli Affari Esteri e vicepremier, Antonio Tajani in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera. "Noi stiamo facendo tutto il possibile per far si' che Israele fermi l'attacco a Gaza. - ha aggiunto - Abbiamo inflitto sanzioni ai coloni della Cisgiordania, condannato l'uccisione dei giornalisti di Al Jazeera e sottoscritto poche ore fa un appello con altri 28 Paesi alle autorita' di Israele, affinche' venga garantito agli operatori umanitari e alle Ong di proseguire in sicurezza il loro impegno per la distribuzione di cibo".
Trump rivede rapporto diritti umani, meno critiche a Paesi amici
L'amministrazione Trump ha riscritto e ridimensionato il rapporto annuale sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. Considerato finora il documento più completo sul tema stilato da un governo, il rapporto americano riduce in modo significativo le critiche verso alcuni dei Paesi alleati degli Stati Uniti, quali Israele e El Salvador, mentre inasprisce le critiche contro i Paesi ritenuti ostili, come il Brasile e il Sudafrica. Alcune sezioni incluse nei rapporti precedenti sono state completamente eliminate, come quelle relative alla corruzione e la persecuzione nelle comunità Lgbtq+.