Medioriente, card. Parolin: "Riconoscere Palestina è la soluzione, noi lo abbiamo fatto"

Il riconoscimento dello Stato di Palestina come soluzione alla guerra in Medioriente. Lo pensa il Segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin che, a margine di un evento del Giubileo degli Influencer, ha parlato anche della sempre più difficile situazione a Gaza. "Il riconoscimento dello Stato di Palestina? Noi l'abbiamo già riconosciuto. 'Da mo', come dite voi. Per noi - ha affermato il cardinale - quella è la soluzione, cioè il riconoscimento dei due Stati che vivono vicino l'uno all'altro in autonomia e sicurezza". Sul fatto che un riconoscimento dello stato palestinese possa essere prematuro Parolin ha risposto: "Perché prematuro? Secondo noi la soluzione passa tramite il dialogo tra le due parti anche se la situazione in Cisgiordania rende tutto più difficile". (GUERRA IN MEDIORIENTE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)