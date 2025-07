Tregua umanitaria a Gaza, entrano aiuti. Ancora vittime per raid. LIVE

Giornata di tregua umanitaria a Gaza per l'arrivo di aiuti dal cielo e da terra, ma la strage non si ferma. Tonnellate di cibo sono state lanciate sulla Striscia sia dall'Idf sia dagli aerei di Paesi come Giordania ed Emirati, mentre camion egiziani sono entrati attraverso il valico di Rafah. Primi passi per alleviare la crisi che continua a uccidere: sei persone sono decedute per fame nelle ultime 24 ore, di cui due bambini, altri 24 sono morti per gli attacchi nelle zone designate alla distribuzione di aiuti. Per Londra, 'la pausa tattica è essenziale ma non basta ad alleviare i bisogni di chi soffre disperatamente'. Starmer richiama il governo britannico dalla pausa estiva per la crescente pressione sull'esecutivo laburista affinché riconosca formalmente lo Stato palestinese. Lettera aperta di 38 ex ambasciatori a Meloni per chiedere lo stesso: 'Basta ambiguità, bisogna agire', l'appello. Plauso delle opposizioni. I due italiani fermati sulla Freedom Flotilla verso il rimpatrio.

