La fame a Gaza c'è "e si vede". Parola di Donald Trump che oggi ha lanciato un monito inedito per la sua amministrazione, avvertendo che la popolazione dell'enclave sta affrontando una "vera carestia". Nel giorno in cui le agenzie umanitarie hanno cercato di approfittare di una "pausa tattica" nelle operazioni militari israeliane per inviare aiuti alimentari, Trump ha contraddetto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che in precedenza aveva liquidato i timori di carestia a Gaza come propaganda di Hamas e ha annunciato che gli Stati Uniti e i suoi partner contribuiranno a istituire centri alimentari per sfamare gli oltre due milioni di palestinesi. "Avremo del cibo sano e forte, possiamo salvare molte persone. Voglio dire, alcuni di quei bambini... e' davvero una davvero carestia", ha detto ai giornalisti durante una conferenza stampa congiunta con il primo ministro britannico Keir Starmer in Scozia "Dobbiamo dare da mangiare a quei bambini". Poche ore prima, durante un ricevimento a Gerusalemme in onore della consigliera spirituale di Trump, Paula White-Cain, Netanyahu aveva assicurato che "a Gaza non c'e' fame" ma solo propaganda di Hamas per farlo credere al mondo. Gli Stati Uniti sostengono gia' i centri alimentari della Gaza Humanitarian Foundation (GHF), ma le operazioni del gruppo sono state oggetto di ripetute critiche: le Nazioni Unite affermano che centinaia di palestinesi sono stati uccisi dalle truppe israeliane mentre cercavano di accedere ai siti. Una situazione che ha esasperato anche Trump, il quale ha annunciato che Regno Unito e Ue sosterranno nuovi centri alimentari piu' facili da raggiungere, "dove la gente puo' entrare senza barriere". "E' assurdo quello che sta succedendo laggiu'", ha aggiunto. Negli ultimi giorni, le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie hanno iniziato a consegnare piu' camion di cibo dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato una "pausa tattica" giornaliera nei combattimenti e ha aperto vie di soccorso sicure Giordania ed Emirati Arabi Uniti hanno iniziato a paracadutare pacchi di aiuti a Gaza, mentre l'Egitto ha inviato camion attraverso il valico di frontiera di Rafah a un posto di blocco israeliano appena all'interno del territorio. La Germania ha dichiarato che collaborera' con la Giordania per il trasporto aereo di aiuti a Gaza e il Cancelliere Friedrich Merz ha affermato che si coordinera' con Francia e Gran Bretagna, "pur sapendo che questo puo' essere solo un piccolo aiuto per la popolazione di Gaza". L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi, Unrwa, ha accolto con cautela le recenti mosse di Israele, avvertendo che Gaza necessita di almeno 500-600 camion di cibo di base, medicinali e prodotti igienici al giorno: "Aprire tutti i valichi di frontiera e inondare Gaza di aiuti e' l'unico modo per evitare un ulteriore aggravamento della carestia".