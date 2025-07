Londra riconoscerà la Palestina. Onu conferma carestia a Gaza. LIVE

Donald Trump rivelera' presto i dettagli del nuovo piano di aiuti per Gaza. Lo ha detto al Times of Israel la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly dopo che lunedi', durante una conferenza stampa con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente degli Stati Uniti aveva annunciato la costruzione di "centri alimentari dove le persone potranno entrare senza restrizioni". "Attualmente la gente vede il cibo da trenta metri di distanza ma hanno eretto delle recinzioni in modo che nessuno possa nemmeno prenderlo. E' pazzesco", ha detto Trump. Israele non ha ancora confermato che un piano del genere sia in fase di elaborazione. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, quando gli e' stato chiesto tra quanto tepo saranno allestiti i nuovi centri alimentari, il presidente ha detto "molto presto", sottolineando che gli Stati Uniti hanno donato 60 milioni di dollari alla causa.