Meloni a Netanyahu: “Situazione insostenibile, ora basta”. LIVE

Meloni in serata ha sentito il premier israeliano Netanyahu insistendo 'sulla necessità di porre immediatamente fine alle ostilità, a fronte di una situazione insostenibile e ingiustificabile'. Dopo Francia e Gran Bretagna intanto, i ministri degli Esteri di Canada, Australia, Finlandia e Portogallo annunciano che le loro nazioni stanno considerando il riconoscimento della Palestina. L'inviato Usa Witkoff torna in Israele, dove mancava da gennaio. Affondo di Mattarella su Gaza alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale. 'È difficile vedere un'involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l'ostinazione a uccidere in maniera indiscriminata', afferma il capo dello Stato.

Affondo di Mattarella su Gaza alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale. 'È difficile vedere un'involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l'ostinazione a uccidere in maniera indiscriminata', afferma il capo dello Stato, secondo il quale la situazione 'è sempre più grave e intollerabile' ed è 'disumano ridurre alla fame un'intera popolazione'. Allo stesso tempo il Colle lancia l'allarme sull'antisemitismo che riaffiora in Italia e che 'si alimenta anche di stupidità'.

