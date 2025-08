Guerra Israele, Witkoff a Gaza per vigilare su distribuzione aiuti

L'inviato speciale degli Stati Uniti in Medio Oriente e l'ambasciatore Usa in Israele a Gaza per controllare la distribuzione degli aiuti da parte di Hamas mentre i negoziati sembrano sempre più in fase di stallo. Netanyahu punta a un accordo globale su ostaggi e ritiro delle truppe. Hamas: "Nessun negoziato finchè a Gaza si muore di fame". Berlino si unisce alla schiera degli europei che si smarcano da Israele, la Slovenia vieterà il commercio di armi con Netanyahu.