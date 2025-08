Francia sospende accoglienza gazawi dopo post antisemiti studentessa

"Tutti i profili che sono entrati nel Paese saranno oggetto di una nuova verifica dopo le falle che hanno portato qui questa giovane donna, che non può trovare posto in Francia”, ha affermato il ministro degli Esteri Jean-Noël Barrot. La ragazza era stata evacuata dalla Striscia di Gaza e si era trasferita a Lille per studiare nella prestigiosa università francese, ma ora dovrà lasciare il territorio nazionale ascolta articolo

La Francia non accetterà più sul proprio territorio i rifugiati gazawi prima della conclusione di un'indagine sulle “lacune” che avrebbero permesso l'accoglienza di una studentessa accusata di antisemitismo per via di alcuni post sui social. Lo ha detto oggi il ministro degli Affari esteri francese Jean-Noël Barrot.

Sospesa iscrizione a Sciences Po a Lille La studentessa gazawi, 25 anni, è arrivata in Francia l'11 luglio. Avrebbe dovuto iscriversi a Sciences Po Lille all'inizio dell'anno accademico. Ma la scoperta di contenuti social che incitavano all'uccisione degli ebrei, poi rimossi, ha portato alla sua cancellazione dall'iscrizione e a un'indagine giudiziaria per apologia del terrorismo, oltre all’indagine amministrative. “Tutti i profili che sono entrati in Francia saranno oggetto di una nuova verifica dopo le falle che hanno portato qui questa giovane donna, che non ha posto in Francia”, ha affermato il ministro. Approfondimento La Francia spedisce 40 tonnellate di aiuti umanitari a Gaza