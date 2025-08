Herzog: "Rispetto per Mattarella ma Israele non uccide". LIVE

Il presidente dello Stato ebraico "rattristato" dopo le osservazioni del Capo dello Stato italiano. Missione di cinque ore nella Striscia dell'inviato speciale degli Usa in Medio Oriente per elaborare un piano per fornire cibo e medicine alla popolazione civile: "Aggiornerò Trump sulla situazione umanitaria". Il ministro della Difesa Crosetto annuncia la missione per il lancio di aiuti italiani dal 9 agosto