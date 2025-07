Ex ambasciatori a Meloni: “Riconosca Stato di Palestina”

“L’iniziativa da assumere con urgenza, di altissimo significato politico e tutt’altro che meramente simbolica, è l’immediato riconoscimento nazionale dello Stato di Palestina”. È questo il fulcro dell’appello contenuto in una lettera aperta rivolta alla premier Giorgia Meloni, firmata da 34 ex ambasciatori italiani, tra cui ex Direttori politici e rappresentanti diplomatici in sedi strategiche come Ue, Nato, Regno Unito, Cina e Russia. I firmatari sottolineano che “ci sono momenti nella storia in cui non sono più possibili ambiguità né collocazioni intermedie. Questo momento è giunto per Gaza”.