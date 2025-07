Freedom Flotilla, Israele sequestra la nave diretta a Gaza con aiuti

La nave Handala della Freedom Flotilla Coalition è stata fermata nella notte tra sabato e domenica dalla Marina israeliana: stava tentando di raggiungere le coste di Gaza con un carico di aiuti umanitari. A bordo ci sono 21 persone, attivisti pro-Palestina provenienti da 12 Paesi: sono stati condotti nel porto israeliano di Ashdod e sarebbero in stato di fermo. A bordo anche due italiani: Tajani parla con il ministro israeliano Sa'ar ascolta articolo

La nave Handala della Freedom Flotilla Coalition, sequestrata nella notte tra sabato e domenica dalla Marina israeliana, è stata fatta approdare in Israele. Quando è stata intercettata, l'imbarcazione stava tentando di raggiungere le coste di Gaza con un carico di aiuti umanitari. A bordo ci sono 21 persone, attivisti pro-Palestina provenienti da 12 Paesi: sarebbero in stato di fermo. Presenti anche due italiani: il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato di loro con l'omologo israeliano Gideon Sa'ar. La Freedom Flotilla Coalition ha fatto sapere che gli attivisti a bordo della nave Handala sono stati condotti nel porto israeliano di Ashdod. Secondo l’organizzazione, diplomatici e avvocati dell’organizzazione Adalah sono in attesa di poter incontrare i membri dell’equipaggio (MEDIO ORIENTE, GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

La nave Handala La barca Handala è la 37esima missione in 18 anni della Freedom Flotilla. Carica di aiuti per la popolazione palestinese, faceva parte della Freedom Flotilla diretta a Gaza con l’intento di rompere il blocco navale imposto da Israele al largo della Striscia. La nave si è avvicinata alle acque di Gaza ed è stata intercettata verso le 22.45. Le immagini in diretta hanno mostrato i soldati salire a bordo, che hanno iniziato a identificare i presenti. L’equipaggio sarebbe stato "sequestrato in acque internazionali" e "illegalmente detenuto da Israele da oltre otto ore", secondo quanto denunciato in un post diffuso sui social. I contatti con la nave si sono interrotti sabato sera, dopo che le forze israeliane sono salite a bordo e hanno disattivato le telecamere. I membri dell'equipaggio della Handala, tra cui due parlamentari del partito francese La France Insoumise, sarebbero in stato di fermo. L'Ong israeliana Adalah ha riferito all'Afp di aver inviato avvocati al porto di Ashdod, nel sud di Israele, e ha chiesto di poter parlare con le persone a bordo. Vedi anche Flotilla, Greta Thunberg: "Rapiti da Israele in acque internazionali"

La missione La nave con cibo e giocattoli era salpata il 20 luglio dal porto di Gallipoli. Era diretta verso la Striscia di Gaza dopo una prima sosta fatta a Siracusa. "Vogliamo rompere il blocco illegale e letale imposto da Israele e portare aiuti umanitari essenziali ma soprattutto un messaggio forte e chiaro: non resteremo in silenzio mentre Gaza viene affamata, bombardata e sepolta sotto le macerie", hanno spiegato gli attivisti. A bordo della nave ci sono ventuno persone: attivisti, operatori umanitari, parlamentari e giornalisti provenienti da diversi Paesi del mondo. Vedi anche Gaza, 100 mila bambini a rischio per carenza di cibo

“Grave atto di pirateria navale” "L'esercito di occupazione israeliano ha abbordato con la forza la nave Handala, impegnata in una missione civile e umanitaria verso la Striscia di Gaza. Si tratta di un'azione illegale e violenta, compiuta in acque internazionali o comunque non soggette alla giurisdizione israeliana, che configura un grave atto di pirateria navale e violazione del diritto internazionale", è il commento ufficiale della Freedom Flotilla dopo l'abbordaggio da parte dell'Idf della nave partita dall'Italia. "A bordo di Handala si trovavano attivisti per i diritti umani, operatori umanitari, parlamentari e giornalisti provenienti da diversi Paesi del mondo - prosegue la nota -. Le autorità israeliane li stanno detenendo illegalmente, in violazione della loro libertà personale e delle Convenzioni internazionali. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), nessuna forza militare ha il diritto di assalire un'imbarcazione civile in acque internazionali senza giustificazione legale, tanto più se essa è impegnata in una missione umanitaria". Vedi anche Meloni: "Favorevole a Stato Palestina, ma tempi non sono maturi"