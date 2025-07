Macron: Francia riconoscerà Palestina. Comunità internazionale divisa

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu condanna “fermamente” la decisione di Macron, ricordando ancora una volta “il massacro del 7 ottobre” 2023, quando Hamas ha attaccato lo Stato ebraico, scatenando la risposta che ha portato alla guerra ancora in corso che sta distruggendo completamente la Striscia di Gaza e uccidendo i suoi abitanti. In una dichiarazione rilasciata dal suo ufficio, Netanyahu afferma che Macron "premia il terrore e rischia di creare un altro rappresentante dell'Iran, proprio come è successo a Gaza”. Uno stato palestinese, continua, “in queste condizioni sarebbe un trampolino di lancio per annientare Israele, non per vivere in pace al suo fianco". E ancora: “Sia chiaro che i palestinesi non cercano uno Stato accanto a Israele; cercano uno Stato al posto di Israele", sostiene il premier.

