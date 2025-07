M.O., Macron riconoscerà lo Stato palestinese, ira di Netanyahu. LIVE

"Siamo sorpresi dalle dichiarazioni negative rilasciate dall'inviato statunitense Steve Witkoff in merito alla posizione del movimento, in un momento in cui i mediatori hanno accolto con favore e hanno espresso soddisfazione per la nostra posizione costruttiva e positiva che apre le porte al raggiungimento di un accordo globale". Lo afferma Hamas in un comunicato rilanciato dai media israeliani e diffuso dopo la presa di posizione dell'inviato speciale di Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, per sospendere i negoziati visto che la controparte "non è in buona fede". Oltre a dirsi "sorpresa" dalle osservazionidi Witkoff, Hamas ha anche affermato - secondo quanto riporta Times Of Israel - di voler continuare i colloqui per un cessate il fuoco: "Il movimento

afferma la sua volon di proseguire i negoziati e di

impegnarsi in modo da aiutare a superare gli ostacoli e

raggiungere un accordo di cessate il fuoco permanente", ha

aggiunto Hamas.