Iran, Axios: “Putin a Teheran: accetti l'intesa su arricchimento zero"

Come ha riferito Axios, Putin avrebbe espresso il suo sostegno a un accordo nucleare che impedisca all’Iran di arricchire uranio. La Russia è da anni la principale sostenitrice diplomatica di Teheran sulla questione nucleare, ma Putin avrebbe ora assunto una posizione più dura a riguardo. Iran: ok a soluzione diplomatica

La posizione di Mosca

Il nodo dell’arricchimento dell’uranio rappresenta da anni uno degli ostacoli principali a un’intesa. Teheran ha sempre rivendicato il diritto a svolgere questa attività sul proprio territorio, mentre Washington e Israele chiedono l’eliminazione totale di tale capacità. Ora, però, l’apertura di Putin potrebbe modificare gli equilibri diplomatici rilanciando i negoziati sul dossier nucleare iraniano. Una presa di posizione che sarebbe stata comunicata non solo agli Usa e all'Iran, ma anche al governo israeliano.

Gli impianti nucleari iraniani

Come si legge ancora su Axios, gli attacchi israeliani e statunitensi hanno “gravemente danneggiato” gli impianti nucleari iraniani, ma “non hanno distrutto tutto l'uranio arricchito” di Teheran. Il presidente russo avrebbe ora “esortato gli iraniani a impegnarsi in tal senso per rendere i negoziati con gli americani più favorevoli”. Teheran però avrebbe risposto negativamente, sottolineando che “non lo prenderanno in considerazione", riferisce ancora Axios citando un funzionario europeo.

Iran ribadisce il suo impegno a una soluzione diplomatica al nucleare

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che il suo Paese rimane impegnato a trovare una soluzione diplomatica alla questione nucleare iraniana, nonostante gli attacchi israeliani e statunitensi. "La Repubblica Islamica dell'Iran rimane disposta a costruire questa fiducia attraverso la diplomazia, ma prima di ciò, le nostre controparti devono convincerci che vogliono la diplomazia e non che essa serva da copertura per altri obiettivi", ha detto Araghchi ai diplomatici stranieri riuniti a Teheran.