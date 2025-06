Iran, i danni a siti nucleari colpiti e il giallo dell'uranio spostato

Introduzione

Una distruzione quasi totale, come sostiene il presidente Usa Donald Trump, e come è auspicato dagli israeliani, o al contrario danni limitati, come ripete il mantra delle fonti iraniane? Il bilancio dell'attacco americano ai tre siti nucleari chiave in Iran è dibattuto, come spesso accade in guerra. La verifica esatta dei risultati richiederà quindi tempo.