Attacco Usa, quale potrebbe essere la risposta dell’Iran: le ipotesi

Del resto gli Stati Uniti hanno basi e contingenti in diversi Paesi del Medio Oriente. Per quanto riguarda i marines di stanza in Turchia, Ankara ha usato grande cautela nel condannare l'azione americana di questa notte e sembra impossibile che il presidente Recep Tayyip Erdogan possa permettere all'Iran di attaccare su suolo turco un alleato Nato. Rimangono gli asset americani in Medio Oriente schierati in Siria, Iraq, Giordania e Arabia Saudita, oltre allo schieramento navale del Mar Rosso inviato per controbattere agli attacchi degli Houthi yemeniti.