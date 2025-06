Rubio: "Usa pronti a discutere con Iran sul nucleare civile"

Gli Stati Uniti permetterebbero all'Iran di gestire centrali nucleari, ma non di arricchire il proprio combustibile. Le parole del segretario di Stato all'emittente televisiva Fox News

"Il regime iraniano dovrebbe svegliarsi e dire 'Ok, se vogliamo davvero l'energia nucleare nel nostro Paese, c'è un modo per farlo'. Quell'offerta è ancora valida, siamo pronti a parlare con loro domani". Lo ha detto il segretario di Stato Usa Marco Rubio a Fox News, spiegando che gli Stati Uniti permetterebbero all'Iran di gestire centrali nucleari, ma non di arricchire il proprio combustibile.