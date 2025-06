Iran, consigliere Khamenei: “Partita non è finita, presto sorprese”

Anche senza i siti, la partita del nucleare iraniano non si può ancora considerare conclusa. A dichiararlo è Ali Shamkhani, consigliere del leader supremo iraniano, l'ayatollah Ali Khamenei. "Anche se i siti nucleari sono distrutti, la partita non è chiusa, resteranno materiale arricchito, conoscenze, volontà politica", si legge in un post diffuso su X dopo i raid Usa contro tre siti nucleari in Iran. "Con il diritto alla legittima difesa, l'iniziativa politica e operativa ora spetta a chi gioca con intelligenza ed evita attacchi alla cieca - prosegue - Continueranno le sorprese"