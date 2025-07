Valencia, ragazzi ebrei espulsi da volo Vueling: cosa è successo

Momenti di caos su un volo Vueling da Valencia a Parigi Orly. Poco prima del decollo un gruppo di circa 50 adolescenti ebrei francesi è stato fatto scendere a causa del comportamento giudicato "problematico" che avrebbe messo a rischio la sicurezza dei passeggeri a bordo. La Guardia Civil ha fermato una responsabile del gruppo. L'incidente ha suscitato le proteste di Israele a partire dal ministro della Diaspora e della Lotta contro l'antisemitismo, Amichai Chikli, che in un post su X ha parlato di "grave episodio antisemita" ai danni di un gruppo che stava intonando "canzoni ebraiche". Fonti della polizia spagnola hanno spiegato che la comitiva, tra minori e accompagnatori, aveva generato un "tale trambusto" a bordo che il pilota è uscito dalla cabina per verificare la situazione e dopo vari richiami ha deciso di farli sbarcare.

Vueling: "Comportamenti del gruppo di adolescenti inappropriati"

Sull'episodio, avvenuto il 23 luglio, è intervenuta la stessa compagnia Vueling che in un comunicato stampa ha difeso il personale di bordo che avrebbe agito con l'esclusivo obiettivo di fermare "un comportamento che impediva l'integrità del volo e la sicurezza degli altri passeggeri". La compagnia ha precisato che il gruppo di adolescenti "ha manipolato indebitamente materiale di emergenza" e "ha interrotto attivamente la dimostrazione obbligatoria di sicurezza", ignorando ripetutamente le istruzioni del personale di cabina. Nonostante i numerosi avvisi, la condotta inappropriata sarebbe andata avanti, per cui sono stati attivati i protocolli di sicurezza ed è intervenuta la Guardia Civil, che ha proceduto a far sbarcare l'intero gruppo.

Ministro della Diaspora d'Israele: "Grave episodio antisemita"

Stando alla versione fornita dalla Guardia Civil, il trambusto è proseguito anche una volta che la comitiva ha raggiunto il terminal con "alcuni individui che hanno mostrato un atteggiamento violento di fronte alle autorità", culminato poi con l'arresto dell'accompagnatrice. "In linea con la campagna di menzogne di Hamas, ripresa da Al Jazeera, Haaretz e altri, stiamo assistendo di recente a numerosi gravi episodi antisemiti, questo è uno dei più gravi", ha denunciato su X il ministro israeliano Chikli. Accuse che Vueling ha smentito così come ogni accostamento alla confessione religiosa ribadendo il rifiuto ad "ogni forma di discriminazione". Nel frattempo l'associazione club Kineret, che ha organizzato il soggiorno dei circa 50 adolescenti in Spagna, ha annunciato l'intenzione di denunciare il vettore aereo. "Depositeremo una denuncia per violenza fisica, psicologica e discriminazione su base religiosa'', ha dichiarato all'agenzia France Presse l'avvocato Julie Jacob che ha sottolineato "circostanze aggravanti" sulla comitiva formata da minori sotto i 15 anni.