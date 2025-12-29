Scozia, scambio di salma in ospedale: cremano la persona sbagliata

Offerte Sky
Scozia, scambio di salma in ospedale a Glasgow: cremano la persona sbagliata

Mondo
È successo al Queen Elizabeth University Hospital, dove il personale dell’obitorio ha consegnato alle pompe funebri una salma etichettata in modo errato. Le autorità sanitarie scozzesi hanno presentato scuse ufficiali alla famiglia, che si trova in stato di shock. Intanto, il personale coinvolto nella vicenda è stato immediatamente sospeso in attesa dell’esito di un’inchiesta interna

Una salma è stata cremata per sbaglio. È successo al Queen Elizabeth University Hospital di Glasgow, in Scozia, dove il personale dell’obitorio ha consegnato alle pompe funebri una salma etichettata in modo errato. L'errore però non sarebbe stato rilevato durante i preparativi del rito. Le autorità sanitarie scozzesi hanno presentato scuse ufficiali alla famiglia, che si trova in stato di shock. Intanto, il personale coinvolto nella vicenda è stato immediatamente sospeso in attesa dell’esito di un’inchiesta interna.

Lo scambio di salma a Glasgow

Come riportato dallo Scottish Sun, la famiglia è "inconsolabile non solo per la perdita", ma anche per la "consapevolezza di aver celebrato il funerale di un estraneo, perdendo per sempre la possibilità di un addio sul corpo del proprio congiunto". Il Nhs Greater Glasgow and Clyde, l'ente sanitario che gestisce la struttura, ha ammesso la piena responsabilità dell'accaduto, definendola "un palese errore umano". 

