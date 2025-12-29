Scozia, scambio di salma in ospedale: cremano la persona sbagliata

È successo al Queen Elizabeth University Hospital, dove il personale dell’obitorio ha consegnato alle pompe funebri una salma etichettata in modo errato. Le autorità sanitarie scozzesi hanno presentato scuse ufficiali alla famiglia, che si trova in stato di shock. Intanto, il personale coinvolto nella vicenda è stato immediatamente sospeso in attesa dell’esito di un’inchiesta interna

Una salma è stata cremata per sbaglio. È successo al Queen Elizabeth University Hospital di Glasgow, in Scozia, dove il personale dell’obitorio ha consegnato alle pompe funebri una salma etichettata in modo errato. L'errore però non sarebbe stato rilevato durante i preparativi del rito. Le autorità sanitarie scozzesi hanno presentato scuse ufficiali alla famiglia, che si trova in stato di shock. Intanto, il personale coinvolto nella vicenda è stato immediatamente sospeso in attesa dell’esito di un’inchiesta interna.