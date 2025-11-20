Ferrara, seppelliscono la bara ma la salma del defunto è in ospedale

Aperto fascicolo conoscitivo

Tutto parte il 10 novembre, riporta il quotidiano, quando a Ferrara sono stati effettuati i funerali di una donna di 86 anni deceduta all'ospedale del Delta di Lagosanto, dove la salma era stata tenuta fino alla celebrazione dei funerali. Dopo alcuni giorni, proprio dall'ospedale della provincia è arrivata una comunicazione ad Amsef - l'agenzia di onoranze funebri controllata dal Comune - per sapere quando sarebbe avvenuto il ritiro del corpo della signora, che era ancora conservato nelle celle frigorifere, in attesa della sepoltura. Così l'agenzia funebre comunale ha iniziato a ricostruire quanto avvenuto. L'Amsef avrebbe richiesto a un'agenzia privata di trasportare all'ospedale una bara per la signora e poi avrebbe provveduto essa stessa, con i proprio operatori, alle restanti operazioni. Però gli operatori di Amsef avrebbero trovato la bara chiusa e avrebbero proceduto alla saldatura per la chiusura ermetica. Poi i funerali. Sul caso è stato aperto un fascicolo d'indagine di tipo conoscitivo, senza indagati né reati individuati. L'estumulazione è in programma per questa mattina, per chiarire se siano stati fatti i funerali con una bara completamente vuota oppure, ed è l'ipotesi peggiore, se siano stati fatti alla persona sbagliata.