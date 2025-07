Francia, GB e Germania: "Tregua a Gaza, fermare catastrofe". LIVE

Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp/Pam) ha riferito che nella Striscia di Gaza "un terzo dei residenti trascorre intere giornate senza mangiare". La dichiarazione del Wfp è l'ennesima conferma della drammatica situazione alimentare e umanitaria nell'enclave palestinese. L'agenzia Onu ha affermato, inoltre, che circa 90.000 donne e bambini soffrono di malnutrizione e necessitano di cure immediate, aggiungendo che almeno nove persone sono morte per malnutrizione la scorsa settimana. Queste informazioni sono state diffuse dall'organizzazione, basandosi in parte sui dati del ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, ma considerate attendibili dall'Onu.