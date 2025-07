Mattarella: "Mosca ha demolito l'equilibrio della pace"

Il Presidente della Repubblica è intervenuto alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale con un discorso che ha toccato i principali dossier internazionali, da Gaza alla guerra in Ucraina, su cui ha affermato: "Continua la postura aggressiva della Russia". Poi un appello contro intolleranza e odio: "Tornano slogan, pregiudizi e antisemitismo. L’esperienza della storia non va dimenticata" ascolta articolo

"Prosegue, angosciosa, la postura aggressiva della Russia in Ucraina: un macigno sulle prospettive del continente europeo e dei suoi giovani". Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto alla cerimonia del Ventaglio al Quirinale, nel suo discorso si è espresso con parole nette sulla guerra scatenata da Mosca in Ucraina. "L’aggressione della Russia all’Ucraina ha cambiato la storia d’Europa. È ben noto che i Paesi dell’Unione e della Nato che, insieme alla Russia, si affacciano sul Mar Baltico nutrono la grave preoccupazione, se non – come viene enunciato – la convinzione che la Russia, dopo quella all’Ucraina, coltivi il proposito di altre, nuove iniziative di aggressione, a scapito della loro sicurezza se non addirittura della indipendenza di alcuni di essi".

"La Russia ha cancellato l'equilibrio della pace" Il Capo dello Stato ha quindi richiamato l’urgenza di leggere i segnali della storia, senza sottovalutare le dinamiche in corso: "Aspirare a essere temuti più che stimati e ammirati può, forse, produrre qualche vantaggio nell’immediato ma colpisce, incrina ampiamente e forse azzera, per il futuro, fiducia, prestigio, autorevolezza; e, quindi, stabile ed effettiva influenza nella comunità internazionale". Poi ha sottolineato: "Sul piano della realtà delle relazioni internazionali la scelta e la postura della Russia hanno, più che stravolto, cancellato l'equilibrio; equilibrio che garantisce la pace e dissuade da avventure di guerra. La storia - maestra di vita - che insegna che, fin tanto che non saremo riusciti a eliminare dalla vita internazionale le tentazioni di dominio su altri popoli (ciò che, più o meno, equivale a far scomparire il male dall'umanità), è l'equilibrio che impedisce di seguire le tentazioni di dominio".

Gaza, "intollerabile" escalation di violenza L’altro grande fronte al centro delle riflessioni del Presidente è il Medio Oriente, dove ha affermato che "è persino scontato affermare che la situazione a Gaza diviene, di giorno in giorno, drammaticamente più grave e intollerabile; e speriamo che alle pause annunciate corrispondano spazi di effettivo cessate il fuoco”. Con toni accorati, Mattarella ha condannato le violenze sui civili: “Si è parlato di errori anche nell'avere sparato su ambulanze e ucciso medici e infermieri che recavano soccorso a feriti, nell'aver preso a bersaglio e ucciso bambini assetati in fila per avere acqua, per l'uccisione di tante persone affamate in fila per ottenere cibo, per la distruzione di ospedali uccidendo anche bambini ricoverati per denutrizione. È difficile, in una catena simile, vedere una involontaria ripetizione di errori e non ravvisarvi l'ostinazione a uccidere indiscriminatamente". E ancora, un affondo preciso sul bombardamento di un edificio religioso: "L'incredibile bombardamento della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza è stato definito un errore. Da tanti secoli, da Seneca a S. Agostino, ci viene ricordato che 'errare humanum est, perseverare diabolicum'".

Antisemitismo, slogan e intolleranza Il Presidente ha rivolto poi un forte richiamo contro le derive dell’odio e dell’estremismo: "Una diffusa tendenza alla contrapposizione irriducibile, alla intolleranza alle opinioni diverse dalle proprie, al rifugio in slogan superficiali e in pregiudizi, tra i quali riaffiora, gravissimo, l'antisemitismo, che si alimenta anche di stupidità". Una riflessione che ha intrecciato fenomeni attuali, polarizzazione sociale e pericoli ideologici: "Oggi molti protagonisti della vita internazionale aspirano a essere temuti più che stimati e ammirati. L'aspirazione di numerosi Stati – grandi, medi e piccoli – era, in passato, quella di essere ammirati per il loro sistema e stile di vita; ed essere, di conseguenza, ascoltati e seguiti".

Le sfide globali e le diseguaglianze Mattarella ha posto l’accento anche sulle trasformazioni epocali in corso: "Tante sfide si presentano, nuove e globali. Nemici allarmanti e comuni dell'umanità – di qualsiasi Paese e regime politico – si sono presentati in questi anni e vanno contrastati e prevenuti con strumenti comuni, inevitabilmente globali". Tra queste, una delle più preoccupanti è "la crescente polarizzazione delle ricchezze, con un numero molto ristretto di persone che dispone di immensi patrimoni a fronte, oltre che di grandi sacche di povertà, di una tendenza alla progressiva riduzione delle prospettive della gran parte delle società e dei giovani di ogni nazione, con grave, molto grave, aumento di insicurezza sociale".

Difesa comune e sovranità europea Da Mattarella è arrivato anche un forte richiamo all’Unione europea. "Servono adeguate capacità difensive dei Paesi raccolti nell'Unione Europea, perché questa possa realmente svolgere il ruolo cui è chiamata: essere attrice di sicurezza e promotrice di pace", ha affermato. Un’urgenza che, per il Capo dello Stato, è anche questione di sovranità: "Comune politica estera e di difesa anche allo scopo di rendere effettiva e non illusoria la sovranità dei suoi Paesi membri, condividendone aspetti di dimensione sovranazionale". Un’esortazione che si lega alla destabilizzazione globale, in particolare alla guerra in Ucraina, e al disorientamento che ne deriva. "Questi mutamenti – così profondi e inattesi – hanno provocato un comprensibile disorientamento nelle pubbliche opinioni. Disorientamento aggravato da una abile e perversa opera di diffusione di false notizie e false raffigurazioni".

Politica e giustizia: no a logiche di contrapposizione Tornando su un tema ricorrente nei suoi interventi, Mattarella ha ribadito la necessità di superare le tensioni tra poteri dello Stato: "Per quanto riguarda il rapporto tra politica e giustizia non posso che rifarmi all'immagine – adoperata dieci anni addietro – di istituzioni che non si avvertano come fortilizi contrapposti, con l'obiettivo di conquistare spazi in territorio altrui". Al contrario, ha sottolineato, "sono parti di un sistema in cui si rispettano i propri limiti, perché è doveroso e perché in questo rispetto risiede la vera garanzia di tutela dei propri ambiti di attribuzione".

Difendere il multilateralismo e il ruolo dell’Onu Mattarella ha rivolto un monito contro la crisi del multilateralismo, aggravata dai tentativi di delegittimazione dell’Onu: "La tendenza, da più parti coltivata, di accantonare l’irrinunziabile centralità del multilateralismo" si manifesta "anche attraverso il tentativo di screditare e demolire il ruolo dell’Onu \[…] facendo perno su lacune e scarsa efficacia della sua azione: condizioni che, in larga misura, derivano da limiti e privilegi prodotti da egoismi di potere di singoli stati, a partire dall’antistorico diritto di veto". Da qui, la domanda: "Il mondo sarebbe stato migliore senza l’Onu?".