La Commissione europea chiede di sospendere temporaneamente la partecipazione di alcune aziende e start-up israeliane al programma Horizon, in risposta alla situazione a Gaza. La misura non coinvolge università e ricercatori

La Commissione europea ha proposto una sospensione parziale della partecipazione di Israele al programma Horizon Europe, l’iniziativa di punta dell’Unione dedicata alla ricerca e all’innovazione tecnologica. La misura, annunciata il 29 luglio, riguarda in particolare la partecipazione israeliana all’Accelerator del Consiglio Europeo per l’Innovazione (EIC), che supporta start-up e piccole imprese attive nello sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui droni, intelligenza artificiale e cybersecurity. La decisione, formalmente motivata da una revisione dell’applicazione dell’articolo 2 dell’Accordo di Associazione UE-Israele, è legata alla necessità di garantire il rispetto dei diritti umani all’interno delle relazioni di cooperazione tra le parti.

Il contesto: la situazione umanitaria a Gaza La proposta della Commissione si inserisce nel contesto del deterioramento della situazione nella Striscia di Gaza. Secondo Bruxelles, nonostante alcune aperture da parte di Israele, come l’introduzione di pause umanitarie giornaliere, la crisi resta grave. Per questo motivo, l’UE ha deciso di esercitare pressione diplomatica attraverso una misura selettiva che non coinvolge l’intera partecipazione israeliana a Horizon Europe.

Ricerca scientifica salva, focus su tecnologie sensibili La sospensione non sarà totale. Università, centri di ricerca e ricercatori israeliani potranno continuare a partecipare ad altri progetti scientifici previsti dal programma Horizon. Lo stop, dunque, è “mirato e temporaneo”: riguarda solo progetti e soggetti che operano in settori considerati strategici e sensibili, come la tecnologia militare e la sicurezza. Perché la proposta abbia effetto, è necessario che venga approvata a maggioranza dagli Stati membri dell’Unione Europea. Il dibattito tra i Paesi dell’UE sarà cruciale per decidere se e come procedere con la sospensione.