Testamento reporter di Al Jazeera ucciso a Gaza: "Vi affido Palestina"

Le ultime parole del giornalista, scritte un paio di mesi fa, sono state pubblicate sul suo profilo X da un amico. “Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce”, ha scritto Al-Sharif che da tempo pensava di essere nel mirino delle forze israeliane ascolta articolo

“Questo è il mio testamento e il mio messaggio finale. Se queste mie parole vi giungono, sappiate che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce”. Sono queste le ultime parole che Anas Al-Sharif, reporter palestinese di Al Jazeera ucciso in un attacco delle forze israeliane a Gaza, ha voluto lasciare al mondo. Un messaggio che il giornalista aveva scritto a inizio giugno e che aveva deciso di affidare a un amico, incaricato di pubblicarle su X solo dopo la sua morte. Al-Sharif, 28 anni, fin dall’inizio era stato in prima linea per raccontare quanto accadeva nella Striscia ed era consapevole di essere nel mirino di Israele. È morto ieri, 10 agosto, in quello che Al Jazeera ha definito un “attacco mirato israeliano contro una tenda che ospitava giornalisti a Gaza City”, insieme ad altri quattro colleghi giornalisti e cameraman della testata: Muhammad Karika, Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal, Moamen Aliwa.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Le parole di Al-Sharif "Allah sa - prosegue la lunga lettera del giornalista - che ho dato ogni sforzo e tutta la mia forza per essere un sostegno e una voce per il mio popolo, da quando ho aperto gli occhi sulla vita nei vicoli e nelle strade del campo profughi di Jabalia. La mia speranza era che Allah prolungasse la mia vita in modo da poter tornare con la mia famiglia e i miei cari nella nostra città originaria di Ashkelon (al-Majdal) occupata. Ma la volontà di Allah è venuta prima e il Suo decreto è definitivo. Ho vissuto il dolore in tutti i suoi dettagli, ho assaporato la sofferenza e la perdita molte volte, eppure non ho mai esitato a trasmettere la verità così com'è, senza distorsioni o falsificazioni, affinché Allah possa testimoniare contro coloro che sono rimasti in silenzio, coloro che hanno accettato la nostra uccisione, coloro che ci hanno soffocato il respiro e i cui cuori sono rimasti indifferenti ai resti sparsi dei nostri figli e delle nostre donne, non fare nulla per fermare il massacro che il nostro popolo sta affrontando da più di un anno e mezzo".

"Vi affido il popolo palestinese e i bambini innocenti" "Vi affido la Palestina, il gioiello della corona del mondo musulmano, il battito cardiaco di ogni persona libera in questo mondo. Vi affido il suo popolo, i suoi bambini offesi e innocenti che non hanno mai avuto il tempo di sognare o vivere in sicurezza e pace. I loro corpi puri sono stati schiacciati sotto migliaia di tonnellate di bombe e missili israeliani, fatti a pezzi e sparsi tra le mura. Vi esorto a non lasciare che le catene vi mettano a tacere, né che i confini vi frenino. Siate ponti verso la liberazione della terra e del suo popolo, finché il sole della dignità e della libertà non sorgerà sulla nostra patria rubata".

Il pensiero alla famiglia Nel suo testamento il giornalista affida a chi lo legge anche tutti i suoi cari e la sua famiglia. La figlia Sham, "la luce dei miei occhi, che non ho mai avuto la possibilità di vedere crescere come avevo sognato". Il figlio Salah, che desiderava "sostenere e accompagnare per tutta la vita finché non fosse diventato abbastanza forte da portare il mio fardello e continuare la missione". La madre e la moglie "dalla quale la guerra mi ha separato per molti mesi". E aggiunge: "Se muoio, muoio fermamente secondo i miei principi. Testimonio davanti ad Allah che sono contento del Suo decreto, certo di incontrarLo". Il testamento di Al-Sharif termina con la preghiera ad Allah e l'appello a non dimenticare Gaza.