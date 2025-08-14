Gaza, Papa: risolvere crisi umanitaria. In Italia arrivano 31 bambini

Il capo di Stato maggiore israeliano, Eyal Zamir, ha approvato il piano operativo di Idf nella Striscia con l'aumento della prontezza delle truppe e il reclutamento di riservisti. Sono state presentate anche operazioni già realizzate come quelle di Zeitoun. Per i media Israele starebbe trattando con 5 Paesi per l'accoglienza dei palestinesi che lascerebbero la Striscia: Indonesia, Somaliland, Uganda, Sud Sudan e Libia. Secondo fonti mediche sono almeno 98 i morti nei raid di Israele su Gaza ieri, tra cui 5 bambini. 'Risolvere subito la crisi umanitaria a Gaza', ha chiesto di nuovo Papa Leone: 'Non si può continuare così, conosciamo la violenza del terrorismo e rispettiamo i tanti che sono morti ed anche gli ostaggi, c'è bisogno che vengano liberati ma anche pensare ai tanti che stanno morendo di fame".

Nell'ambito delle operazioni umanitarie assicurate dall'Italia per aiutare la popolazione civile di Gaza, un gruppo di 6 bambini bisognosi di cure è arrivato all'aeroporto di Roma Ciampino con un C-130 dell'Aeronautica militare. Ad attendere l'arrivo del volo umanitario, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. In totale sono 31 i bambini giunti in Italia anche in altri aeroporti

